Förklaringen från SSK: "Viktigt att det framgår"

Filip Holst Persson är nu en Visby/Roma-spelare.

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Under söndagen meddelade Södertälje SK att man gått skilda vägar med Filip Holst Persson. Kontraktet var brutet och den 20-årige forwarden lämnade med omedelbar verkan – för att sedan inom kort presenteras av Visby/Roma.

"SSK vill rikta ett stort tack till Filip Holst för hans tid i klubben och för de insatser han bidragit med under sin tid i föreningen. Vi önskar Filip stort lycka till med nästa steg och all framgång i den fortsatta karriären!", skrev SSK då på sin hemsida .

Nu kommer ett förtydligande från Emil Georgsson.

Sportchefen menar att det var Holst Persson själv som ville lämna HA-klubben för att få en större roll och därigenom mer speltid.

– Jag fick ett samtal för någon vecka sedan om att han ville kanske röra på sig och hitta någonstans där han får en större roll och speltid. så det är inte vi som har varit missnöjda, utan det är han själv som känner att han vill spela mer än vad han har gjort och och därför ville han flytta på sig. Vi tycker väl att han har gjort det rätt okej, säger Georgsson till LT.

Georgsson: "Jag tycker att det är viktigt att det framgår"

Att Filip Holst Persson presenterats för Visby/Roma innebär i praktiken att nykomlingen köpt loss spelaren. Därmed får SSK lite pengar.

– Ja, vi får väl en liten symbolisk summa. Vi behöver ju få det gjort på våra villkor någonstans. Det är ju han som vill lämna. Jag tycker att det är viktigt att det framgår att det är han som själv har begärt att få lämna och det var någon vecka sedan. Sedan behöver vi ju se till vår verksamhet och när vi hade så mycket skador så kan vi ju inte släppa någon i det läget. Och vill man inte vara i Södertälje så ska man inte vara i Södertälje, säger Emil Georgsson till LT.

Den tidigare Nacka- och Luleå-junioren står på fyra poäng (2+2) över sina 17 matcher hittills denna Hockeyallsvenskan säsong.