SSK-forwarden: "Golva ner honom hade varit trevligt"

Gustav Salmi-Lilja är tillbaka i hetluften.

Foto: BILDBYRÅN

Gustav Salmi-Lilja skadade sig i premiären mot Leksand och har sedan dess varit utanför spel för SSK. I onsdagens match mot Karlskoga, som Södertälje vann med 3-0, var forwarden tillbaka i laguppställningen.

– Det gick väl helt okej. I några situationer var jag lite… Jag hade en forecheck i första perioden när jag skulle tackla, och så blev jag totalt lurad. Lite sådana där grejer som, när man har spelat och är inne i det, bara sitter naturligt. Jag är inte fullt där än. Det är jag inte, jag har mycket kvar att ge, säger han till LT.

Hamnade i slagsmål

Några mål blev det inte i comebacken. Däremot stal Salmi-Lilja rampljuset på annat sätt när han med fyra minuter kvar hamnade i slagsmål med gästernas Carson Golder, som SSK-forwarden tyckte var lite väl närgången på hemmalagets Love Härenstam i mål.

– Ja, det blev en duell där. Jag var lite rostig där, men jag försökte väl flytta bort honom från Love, han skulle väl glida in där, så gav han mig en crosschecking. Det var väl en av deras toppgubbar, så det var väl lika bra att få honom att sitta i utvisningsbåset, säger han.

Själv är inte jättenöjd med sin insats i bråket.

– Det var kanske ingen bra fight av mig. Jag fick av honom hjälmen, men att ha golvat ner honom på isen hade ju varit trevligt.

Salmi-Lilja klarade sig undan med endast en tvåminutare, och finns därför också med ikväll när SSK är på besök i Småland och gästar Nybro .