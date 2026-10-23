Sportchefens svar om forwardsduon

Anton Lundmarks och Linus Nässéns framtid i Modo är oviss.

I nio matcher har Anton Lundmark nu varit på lån i Modo från Timrå . Tillsammans med Linus Nässén har han avtal som sträcker sig oktober ut.

– Jag är jättenöjd med båda deras prestationer. Nu har ju Lundmark varit med oss lite längre och jag tycker han gör det jättebra hos oss. Jag är supernöjd med hans insats, säger Henrik Gradin till ÖA.

Nu är det bara en vecka kvar på oktober och än så länge är det oklart om det blir en fortsättning för Lundmark och Nässén.

"Hinkens" besked om duon

När det gäller Anton Lundmark ligger bollen hos Timrå kring forwardens framtid. Henrik Gradin ser att Lundmark i bästa fall blir kvar till 15 februari.

– Då måste de ju ta tillbaka honom om de vill ha honom, om vi inte gör en deal med Timrå på något sätt, säger sportchefen.

Linus Nässén hoppas Gradin kunna få till en förlängning med.

– Det är trixigare med Lundmark. Med Linus blir det i så fall inget lån, han är ju kontraktslös. Antingen bryter vi nästa vecka eller så spelar han med oss förmodligen resten av säsongen.

Även om Modo i den bästa av världar ser att båda två stannar hela säsongen finns det en ekonomi att förhålla sig till för klubben. På frågan om Modo har råd att behålla båda spelarna finansiellt svarar Gradin:

– Jag menar… Jag vet inte hur jag ska svara. Vi gillar bägge spelarna och vi försöker hitta lösningar.

Source: Anton Lundmark @ Elite Prospects