Tunga formen inför slutspelet: ”Det räcker inte”

Oskarshamn förlorar för första gången mot Nybro den här säsongen.

Det har då blivit fyra förluster på de fem senaste matcherna och IKO känner därför oro inför slutspelet.

– Vi är för beigea och spelar okej men det räcker inte i de här tuffa matcherna, säger kaptenen Rasmus Bengtsson till TV4.

Oskarshamn känner oro inför det stundande slutspelet. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

På de första tre derbymatcherna mellan Nybro och Oskarshamn i HockeyAllsvenskan hade det blivit tre vinster för IKO.

Men under den sena fredagskvällen bröts den trenden. Nybro Vikings vinner nämligen med 2-1 hemma i Liljas Arena. Målvakten Alexander Hellnemo blev hjälte för Nybro efter att ha räddat 33 av 34 skott för att se till att Nybro kunde ta tre poäng.

Det var dock inga muntra miner i Oskarshamn då laget, trots många skott, inte kom upp i nivå under matchen. Framför allt saknades en kampvilja hos IKO och Nybro vann den matchen i matchen tydligt.

– Självklart är det en besvikelse. Det är ganska jämnt i första perioden men sedan tycker jag att vi ger bort matchen fullständigt i andra perioden. Vi försöker göra en push här i slutet men vi har rätt svårt att göra mål, det har vi haft de senaste två månaderna, säger Oskarshamns lagkapten Rasmus Bengtsson till TV4 efter förlusten.

Rasmus Bengtsson inför slutspelet: ”Vi får inte vara för snälla”

Oskarshamn har då inte fått effekt på tränarbytet där Björn Karlsson fick sparken och Tero Lehterä i stället hämtades in. Lehterä har nu lett laget i elva matcher och under den perioden har Oskarshamn förlorat sex av elva matcher. Laget har då bara tagit 14 poäng (1,27 poäng i snitt per match) samt gjort 25 mål och släppt in 29, vilket gör att de har -4 i målskillnad.

Laget har därmed inte lyft i tabellen utan kommer att bli sjua eller åtta i tabellen.

– Det känns som att vi hamnar i något mittemellan-läge rent tabellmässigt och det kanske man ska försöka lägga bakom sig. Ibland kan det vara svårt mentalt också. Vi har några träningar nu inför sista vecka där vi möter Djurgården och Södertälje och då måste vi vässa allting tycker jag. Vi är för beigea och spelar okej men det räcker inte i de här tuffa matcherna.

Med bara två omgångar kvar innan slutspelet börjar, där Oskarshamn ska spela åttondelsfinaler, känner då laget en oro med tanke på formen. De har nämligen förlorat fyra av dem fem senaste matcherna och avslutar även grundserien med två riktigt tuffa matcher mot Djurgården borta och Södertälje hemma.

– Desperationen behöver upp. Första perioden är jämn men de har fem lägen mitt i slottet i vår zon men vi har knappt något i deras. Vi måste ta oss in mer på insidan och skydda vårt eget mål ännu bättre. Det är där matcherna kommer att avgöras nu i slutspelet. Vi får inte vara för snälla, varken mot oss själva eller mot motståndarna. Vi ska våga spela ut för vi är fortsatt lite på hälarna, säger Rasmus Bengtsson om vad laget behöver förbättra.

Nybro – Oskarshamn 2–1 (1-0,1-0,0-1)

Nybro: Louis Boudon, Juho Liuksiala.

Oskarshamn: Niclas Burström.