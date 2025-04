”Det är helt fruktansvärt – jag hatar det”

Smällen från Södertäljes Evan Weinger satte Jakob Ragnarsson ur spel i tolv dagar.

Under tisdagen var Djurgårdens back tillbaka – som nyckelpjäs i 5–0-segern som säkrade matchboll mot AIK.

– Det tog några minuter att komma in i det, säger 25-åringen till hockeysverige.se.

Djurgårdens Jakob Ragnarsson och tacklingen från Weinger. Foto: Bildbyrån och TV4.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



I match sex av semifinalserien mot Södertälje SK tvingades Jakob Ragnarsson kliva av efter en otäck tackling från Evan Weinger. Resultatet blev ett matchstraff och en huvudskada på den 25-årige DIF-backen.



– Inge bra. Jag har inte hunnit prata med honom, men det gick inte alls (att spela). Sen får vi se, sade då huvudtränaren, Robert Kimby.



Tolv dagar senare var Ragnarsson återigen med i Djurgårdens uppställning – och säkrade 5–0 mot AIK i finalmöte fyra.



– Det är en skön match att vinna. Inte vår bästa match, utan en riktig krigsinsats. Det är väldigt viktigt att vinna sådana matcher, säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

– De har hela första perioden. Sen får vi två mål där och dödar deras energi lite. Det var väldigt skönt att vi kom därifrån med tvåmålsledning.



Backens 17 minuter i segern toppades av endast tre andra DIF-spelare i matchen och i spelet bidrog han även med en assist. Detta då Marcus Krüger styrde in 4–0-pucken i mitten av andra perioden.



– Bra styrning på den. Jag försökte bara få in den på mål så fick han en klubba på den. Det var väldigt skönt, säger Ragnarsson och fortsätter om att vara tillbaka.

– Jo, det känns lite ovant att spela i och med att jag missat några matcher. Det tog några minuter att komma in i det, men sen tycker jag att det känns bra i huvudet och kroppen. Det är bara att fortsätta.



Vad har de senaste dagarna innehållet när du varit borta?

– Träning. Träna på is och försöka hålla igång konditionen så mycket som möjligt, inte få några huvudvärk under passen. Det har gått bra de sista dagarna så jag är beredd att spela.



Hur är det att sitta på sidan och se det här?

– Det är helt fruktansvärt. Jag hatar att kolla på matcher (från sidan), man blir så jävla nervös. Det är väldigt skönt att vara tillbaka nu.

Håller delvis med Dick: ”Handlar om att vinna”

Djurgården var dock, trots slutresultatet, tillbakapressade under delar av förstaperioden och behöver enligt Ragnarsson lyfta sig för att slå in matchbollen.



– Det blir väldigt kul att komma hit och kunna avgöra på hemmaplan, men det kommer att bli en tuff match. Det är tufft att vinna den där sista matchen. Det gäller att vi spelar mycket bättre än vi gjorde idag så ska vi försöka vinna matchen på fredag, säger han till hockeysverige.se.



Dick Axelsson var inne på samma spår i TV4 när han efter matchen sade följande med glimten i ögat:



– Vi har inte gjort en enda bra match.



Ragnarsson håller delvis med.



– Kanske, men det handlar om att vinna slutspelet. Det spelar egentligen ingen roll hur det ser ut. Det är vinster som avgör om man går upp till SHL eller inte.



Backen väljer samtidigt att hylla sin nye burväktare, Marcus Gidlöf, som kastades in för att debutera i finalen – och höll nollan.



– Det är helt otroligt. Det är en riktigt bra match. Det är kul att han kommer in och håller nollan inför ett fullsatt Hovet. Det är imponerande, avslutar Ragnarsson.