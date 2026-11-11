Hockeyallsvenskan

Poängkungarna klev fram - straffade SSK

Publicerad 11 november 2026 21:40
Hockeysverige
Hockeysverige
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Calle Karlssons och Joel Svenssons fina höst fortsätter. Ikväll blev de matchvinnare när Oskarshamn straffade Södertälje.

Calle Karlsson blev matchvinnare för Oskarshamn.
Calle Karlsson blev matchvinnare för Oskarshamn.
Foto: BILDBYRÅN

Södertälje SK tvingades ge sig efter en riktig rysare i Scaniarinken där IK Oskarshamn drog det längsta strået och vann med 3–2 efter straffar. Gästerna tog ledningen i den första perioden genom Calle Karlsson. SSK kämpade sig tillbaka i matchen när Nolan Stevens kvitterade i numerärt överläge i den andra perioden, innan Joel Svensson återigen gav Smålandslaget ledningen.

Hemmalaget kvitterade till 2–2 genom Niklas Nilsson, vilket stod sig både genom ordinarie tid och en mållös förlängning. I straffläggningen klev matchhjälten Calle Karlsson fram på nytt och avgjorde till gästernas favör.

Södertälje är kvar på femteplats i tabellen. Även Oskarshamn är kvar på sin sjätteplats. 

Matchfakta 

Södertälje SK – IK Oskarshamn 2–3 e.str. (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1)

Målskyttar, SSK: Nolan Stevens, Niklas Nilsson
Målskyttar, IKO: Calle Karlsson (2), Joel Svensson

Skott: 31–26 (9–8, 8–5, 9–8, 5–1, 0–1)
Utvisningsminuter: SSK: 4 min, IKO: 8 min
Publik: 3 212

Den här artikeln handlar om:

Calle KarlssonJoel SvenssonIK OskarshamnSödertälje SK