Poängkungarna klev fram - straffade SSK

Calle Karlsson blev matchvinnare för Oskarshamn.

Foto: BILDBYRÅN

Södertälje SK tvingades ge sig efter en riktig rysare i Scaniarinken där IK Oskarshamn drog det längsta strået och vann med 3–2 efter straffar. Gästerna tog ledningen i den första perioden genom Calle Karlsson. SSK kämpade sig tillbaka i matchen när Nolan Stevens kvitterade i numerärt överläge i den andra perioden, innan Joel Svensson återigen gav Smålandslaget ledningen.

Hemmalaget kvitterade till 2–2 genom Niklas Nilsson, vilket stod sig både genom ordinarie tid och en mållös förlängning. I straffläggningen klev matchhjälten Calle Karlsson fram på nytt och avgjorde till gästernas favör.

Södertälje är kvar på femteplats i tabellen. Även Oskarshamn är kvar på sin sjätteplats.

Matchfakta

Södertälje SK – IK Oskarshamn 2–3 e.str. (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1)



Målskyttar, SSK: Nolan Stevens, Niklas Nilsson

Målskyttar, IKO: Calle Karlsson (2), Joel Svensson

Skott: 31–26 (9–8, 8–5, 9–8, 5–1, 0–1)

Utvisningsminuter: SSK: 4 min, IKO: 8 min

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