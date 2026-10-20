Dubbelsmäll i Leksand: "Inte läge"

"Zacke" och Berger saknades under tisdagen.

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Med 2–3-förlusten mot Östersund bakom sig laddar Leksand om för två matcher mot Kalmar, en hemma, en borta. Det råder dock en viss osäkerhet i laget kring två av nyckelpjäserna, nämligen Carter Berger och lagkaptenen Patrik Zackrisson.

Trots att Johan Hedberg kom med lugnande ord efter att den förstnämnde missade måndagens träning, ser backen nu ut att missa onsdagsfajten i Tegera Arena. Det bekräftar huvudtränaren för Falu-Kuriren.

– Carter väntar jag på vad exakt det är och besked hur det blir. Jag tror inte att han är tillgänglig i morgon säger Hedberg.

Patrik Zackrisson var på is under måndagen, men gjorde Berger sällskap vid sidan av under tisdagen.

– ”Zacke” är dag till dag om man säger så. Han hade inte mått bättre av att träna i dag, men han är inte körd för morgondagen, säger Johan Hedberg till FK och tillägger.

– ”Zacke” vill spela. Samtidigt så vill vi inte heller riskera någonting som skulle bli sämre av att han spelar. Så då är det inte läge att pusha. Hade det varit slutspel så hade han säkert spelat.

Juniorerna Adam Andersson och Pax Kleffner var med och tränade med A-laget.