Håller nollan i bottenmötet

Oliver Håkanson höll nollan för Västerås i viktiga segern.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Västerås IK tog en bekväm trepoängare på bortais i VBO Arena när Vimmerby HC besegrades med 3–0 under onsdagskvällen. Matchvinnare blev målvakten Oliver Håkanson, som motade samtliga 25 skott och höll nollan.

Gästerna fick en drömstart på matchen. Redan efter 54 sekunders spel spräckte Fabian Hellström nollan när han satte sitt fjärde mål för säsongen, framspelad av Lukas Zetterberg och Daniel Gunnarsson.

Vimmerby försökte arbeta sig in i matchen och vann skottstatistiken i den andra perioden med 10–8, men det var Västerås som utnyttjade sina chanser. I spel fem mot fyra utökade Daniel Gunnarsson ledningen till 2–0 i den 35:e spelminuten, efter förarbete från Fabian Hellström och Felix Johansson.

I den tredje perioden stängde gästerna matchen definitivt. Vimmerby drog på sig en utvisning för för många spelare på isen i slutskedet, och i det efterföljande överläget kunde Lukas Zetterberg prickskytta sitt sjätte mål för säsongen till 3–0. Västerås visade upp ett effektivt powerplay under kvällen med två mål på tre försök.

Matchfakta Vimmerby – Västerås

Vimmerby HC – Västerås IK 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Första perioden:

0–1 (00.54) Fabian Hellström (Lukas Zetterberg, Daniel Gunnarsson)

Andra perioden:

0–2 (34.08) Daniel Gunnarsson (Fabian Hellström, Felix Johansson)

Tredje perioden:

0–3 (58.14) Lukas Zetterberg (Theo Keilin)

Skott: 25–24 (7–7, 10–8, 8–9)

Utvisningar: Vimmerby: 3x2 min. Västerås: 4x2 min.

Räddningsprocent: Vimmerby (Isak Sörqvist): 87,50% (21/24). Västerås (Oliver Håkansson): 100,00% (25/25).

Publik: 912 åskådare (VBO Arena)