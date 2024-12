ÖIK-backen lånas ut – till Sundsvall

Anton Berglund har fått sparsamt med speltid i Östersund under vintern.

Nu får han chansen att visa upp sig i AllEttan Norra och IF Sundsvall.

Anton Berglund. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

22-årige Anton Berglund hann vara med i över 50 SHL-matcher innan han återvände till Östersund inför denna säsong. Detta efter en period där han återhämtat sig från en korsbandsskada som han dessförinnan drog på sig under lånet från Färjestad.



24 matcher efter flytten meddelar nu den allsvenska jumbon att man lånar Berglund till IF Sundsvall – över två matcher, med start ikväll (lördag).



Backen spelade upp mot 15 och 20 minuter per match i inledningen av säsongen, men har fått en väldigt liten roll, november och framåt. Senaste matchen han gjorde, mot AIK 13 december, blev det 47 sekunder.



– Anton är ju nästan inget nyförvärv eftersom han spelade sin sista match här när han olyckligt blev skadad. Vi blev väldigt imponerade av det han visade upp på den korta perioden, sade sportchefen Per Tagesson när värvningen presenterades i somras.