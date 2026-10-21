Nils Bartholdsson i Rögle.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Två säsonger i rad har Nils Bartholdsson öst in poäng i U20 Nationell . Förra säsongen gjorde talangen 23 mål och 42 poäng på 32 matcher i ligan. Han fick då även prova på att spela i SHL, samtidigt som det blev fyra mål på sju matcher när Sverige vann guld i U18-VM .

18-åringen har under hösten varit med en del med A-laget i Rögle.

Speltiden har däremot varit knaper och han har för det mesta fått sitta på bänken. I juniorlaget har det däremot fortsatt att komma mål och poäng i rask takt. På fem matcher i ligan har löftet stått för sju mål och fem assist på fem matcher.

I somras blev han även tingad av Boston Bruins i NHL-draften .

Nils Bartholdsson lånas ut till Almtuna

Nu kommer också chansen i Hockeyallsvenskan. Under onsdagen meddelar Rögle att Nils Bartholdsson dubbelregistreras. Det innebär att han kan vandra mellan klubbarna under säsongens gång.

Debuten kommer däremot inte att ske under kvällen. Istället blir det på fredag när Almtuna tar emot Vimmerby på hemmaplan. Uppsala-klubben har startat säsongen starkt och ligger sjua i tabellen.