Vilda firandet – mot förra klubben: “Mycket känslor”

Södertälje vinner toppmötet mot Björklöven.

Då hamnade Nicolai Meyer i fokus efter att ha firat vilt och blivit utbuad av sin gamla hemmapublik.

– Det är mycket känslor i hockey och det var väl just det, känslor, som jag visade också, säger Meyer om sitt firande.

Nicolai Meyer blev utbuad efter sitt firande mot Björklöven. Foto: TV4/Skärmdump

Det blev en minst sagt intensiv start på matchen uppe i Umeå. Redan efter 79 sekunder så tog Björklöven ledningen då Maxime Fortier bröt sin dryga månadslånga måltorka. Bara två minuter senare kom även 2-0 till “Löven”. Den här gången agerade Fortier framspelare till Liam Dower Nilsson som utökade ledningen.

Södertälje kom dock tillbaka och Miikka Pitkänen reducerade via ett friläge bara 23 sekunder efter 2-0-målet. Det hade då blivit tre mål på 3:39 minuter och det hade då endast skjutits fyra skott i matchen. Fyra minuter senare så kvitterade även SSK då Nolan Stevens klev fram och satte 2-2 i boxplay.

Södertälje var sedan det bättre laget i andra halvan av perioden men ställningen efter 20 minuter var fortsatt 2-2.

– Det var inte den ideala starten men det var bra av oss att studsa tillbaka och kvittera. Det är en av de stora styrkorna i det här laget, att vi kan ha ett kort minne och komma tillbaka, säger målskytten Stevens till TV4.

Björklöven behövde dock höja sig efter att ha tappat sin ledning.

– Vi ville komma ut fysiskt, sätta press på dem och det gick ganska bra i starten. Det var kul att göra mål igen för det var ett tag sedan. Men det är 2-2 nu så vi har en del att jobba på, säger Fortier.

Nicolai Meyer blev utbuad efter vila firandet

Maxime Foriter fortsatte leverera i matchen och noterades för sin tredje poäng då han spelade fram till Jacob Olofssons 3-2-mål halvvägs genom andra perioden.

Men precis som i första perioden så kom Södertälje tillbaka.

Efter en rörig sekvens så landade pucken hos Nicolai Meyer som stod strax bakom målet och lade in den i målet bakom målvakten Joona Voutilainen. Meyer, som spelade i Björklöven under förra säsongen innan kontraktet bröts, blev kraftigt utbuad av publiken efter målet och firade då vilt framför sin tidigare hemmapublik.

– Pucken hamnade väl bara där. Dyken lade ner på något sätt och sedan går den in, säger Meyer till TV4 och svarar sedan om sitt firande och buandet:

– Det är bra fans och bra support här uppe, de är passionerade. Det är mycket känslor i hockey och det var väl just det, känslor, som jag visade också. Det var bara kul att se att den gick in.

Södertälje vinner efter sena avgörandet

I tredje perioden så tog Södertälje sedan ledningen för första gången i matchen. Jacob Bjerselius stod för en fin aktion när han rundade Voutilainen och lade upp pucken i nättaket och 3-4 var ett faktum. Med fem minuter kvar av tredje perioden så drog sedan Mathew Maione på sig en utvisning och SSK fick då spela i powerplay.

Då kunde Egor Polin punktera matchen genom att sätta 3-5 i powerplay. Nicolai Meyer hade återigen ett finger med i spelet då han både drog på sig utvisningen samt spelade fram till Polins mål.

Björklöven pushade sedan i slutet av matchen och skapade kontakt då Jacob Olofsson gjorde sitt andra mål i matchen för 4-5 med bara dryga minuten kvar att spela.

Men det blev inget kvitteringsmål utan Södertälje kunde hålla undan för att ta tre viktiga poäng i toppstriden. SSK går nu upp på samma poäng som Björklöven och de både har 43 poäng där “Löven” fortsatt är tabelletta med bättre målskillnad. Södertälje har däremot en match färre spelad och skulle då kunna gå förbi ifall de tar poäng i sin hängmatch.

Björklöven – Södertälje 4–5 (2-2,1-1,1-2)

Björklöven: Jacob Olofsson 2, Maxime Fortier, Liam Dower Nilsson.

Södertälje: Miikka Pitkänen, Nolan Stevens, Nicolai Meyer, Jacob Bjerselius, Egor Polin.