Modos drag - lånar in legendarens son

Eric Nordmark.

MoDo Hockey, som dras med skador på forwardsidan på bland andra Troy Bourke och Marcus Karlberg, förstärker truppen genom att låna in forwarden Eric Nordmark från Tingsryds AIF i Hockeyettan till kvällens match mot Nybro Vikings IF.

Ett bekant efternamn för många. Nordmark är son till back-legendaren Robert Nordmark, som spelade VM för Tre Kronor både på 80- och 90-talet. Han gjorde även fyra säsonger i NHL under slutet av 80-talet och början på 90-talet för St Louis Blues och Vancouver Canucks.

Erics yngre bror är Marcus Nordmark, som var en del av det svenska U18-laget som van VM-guld i våras, och som numer tillhör London Knights i OHL efter att ha draftats av Anaheim Ducks i första rundan i sommarens draft.

21-årige Eric Nordmark har svarat för 15 (6+9) poäng på de tio första matcherna i årets Hockeyettan. Lånet gäller för kvällens match.