Milan Sundström hyllas efter framspelningen.

Foto: TV4 (skärmdump/montage).

När MoDo tog emot serieledande AIK under fredagen var det med fem raka segrar bakom sig, men utan de två assisten från 17-årige stortalangen Milan Sundström hade inte poängen säkrats senast mot Oskarshamn.

Halvvägs genom matchen blev också tydligt hur mycket självförtroendet det där gav tonåringen.

MoDo hade powerplay, och återigen hittade Milan Sundström sin lagkamrat Elias Rosén. Passen gick genom hela AIK-försvaret till öppet mål, och från alla håll lyftes forwarden, född 2009, till skyarna.

– Han beskrivs vara den största talangen MoDo har fått fram sedan Victor Hedman. Det säger en hel del, säger TV4:s kommentator Adam Johansson i sändningen innan Per Svartvadet fortsätter:

– Ska vi verkligen lägga det på hans axlar så här tidigt…

– Sundström gör det bra här. Han håller i pucken och väntar egentligen tills han får en AIK-spelare på sig, och då knäpper han iväg den. Han har bestämt sig redan; ”det här ska jag göra”, säger experten om framspelningen.

Hyllningen: "Mycket bättre än oss i vissa lägen"

Svartvadet, som spelat länge med pappa Niklas Sundström fortsatte sedan vidare i TV4 om jämförelsen:

– Ja, men han har en helt annan teknik när han slår passningarna. Niklas var jätteduktig också, naturligtvis, men imponerad av en så ung spelare att ha den kylan när han håller i pucken, säger experten.

Elias Rosén, som återigen fick ett mål serverat tog sedan vid när periodpausen kom.

– Milan... vad gör man? Han gör det han ska göra hela tiden. Han är riktigt skicklig, säger backen i TV4 och fortsätter:

– Han kan bli hur bra som helst, det är bara att fortsätta köra. Vi försöker lära honom allt vi kan, men jag tror att han är mycket bättre än oss i vissa lägen. Det är inte mycket att lära honom.

Det första målet i Hockeyallsvenskan väntar 17-åringen fortsatt på, men på tolv matcher är det nu åtta assist, varav de tre senaste i PP.

– Allt går genom honom, försöker vi göra. Sen om vi får stå och skjuta direktskott hela tidens på hans passningar är det skönt. Han är riktigt skicklig. Snart skjuter han så att det blir mål också.

En kopia vid viktiga upphämtningen

I den tredje perioden var det sedan dags igen.

AIK hade utökat till 3–1 genom Daniel Ljungman, men Milan Sundström hittade återigen Elias Rosén i powerplay – på nästan identiskt vis. Just Rosén fullbordade sedan sitt hattrick fö att tvinga fram förlängning, men väl där drog AIK det längsta strået.

Scott Pooley blev den stora hjälten för stockholmarna som därmed tog revansch från premiärsegern i Globen.

MoDo – AIK: 3–4 OT (0–1, 1–1, 2–1, 0–1)

MoDo: Elias Rosén (3)

AIK: Olli Vainio, Oliver Johansson, Daniel Ljungman, Scott Pooley.