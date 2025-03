Skämtet som räddade AIK: ”Inte rumsrent”

Roger Melin och hans metoder har återigen räddat AIK.

Efter 3–2-segern i match sex mot Björklöven berättar tränaren om en mer oväntad sådan.

– Jag hade förberett en matchgenomgång som vanligt, men sen kände jag när jag stod där ”vad fan allt det här har jag sagt redan”, berättar han för hockeysverige.se.

Roger Melin i TV4. Foto: TV4 och Bildbyrån/Emma Wallskog.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Med 1–3 i matcher och en måstematch framför sig klev AIK ut på isen tidigare i veckan i Winpos Arena i Umeå. 3–4 blev resultatet via förlängning och säsongen var räddad av stockholmarna.



Inför torsdagens retur avslöjade Roger Melin hur han fått laget att förlägna säsongen.



– Nej faktiskt inte, sade Melin till TV4 om ett eventuellt brandtal och fortsatte skrattandes:

– Jag drog en rolig historia istället. Jag vet inte om den var så rolig, men… vafan, det finns inte så mycket mer att säga. Det mesta är sagt redan.



60 minuter hockey senare hade Björklöven misslyckats för andra gången i matchserien att slå in matchbollen. 3–2 var resultatet och Lukas Zetterberg var den stora hjälten. (Läs mer här).



Roger, vad var den roliga historien?

– Det var… när man spelar mot samma lag under många matcher så finns det till slut inte så mycket att säga. Man får försöka hitta på något annat helt enkelt. Idag tittade vi på video istället… inte någon film eller så, skrattar tränaren.

– Det var mer för att jag inte hade något att säga. Jag hade förberett en matchgenomgång som vanligt, men sen kände jag när jag stod där ”vad fan allt det här har jag sagt redan”. Det kändes bara dumt, så det blev som det blev.

”Var till och med så att TV4 ville ha manuset”

Tränaren blir sedan pressad på vad historien var igen, men vill inte avslöja något.



Var den inte rumsren?

– Nej, det är den inte heller.



Har du någon ny i rockärmen till match sju?

– Nej jag måste försöka leta i gömmorna och se.



Var är det för typ av skämt?

– Det är Hälsinge-skämt, säger han.



I en av pauserna hade även Patric Blomdahl, en av Melins tidigare spelare i både AIK och Linköping, gästat TV4 och berättat om den rutinerade tränarns knep.



– Jag tycker att Roger Melins styrka är att han skapar en psykologisk trygghet i gruppen. Han får alla att vilja vara med och trivas, alla vill vara med och delta. Rogers sätt att skapa ett lugn och trygghet i gruppen tycker jag var fantastisk, sade profilen i sändningen och fortsätter:

– Han är sig själv och får alla att ta ner lite på anspänningen. Han kanske drar något dåligt skämt inför. Det gör att man tar ner allvaret lite. Vi är inte robotar utan vi är människor som ska prestera. Det får inte vara för hög anspänning. Det skapar en avslappnad person som kan prestera på ett bättre sätt. Det är så jag minns den tiden.



Roger, var rankar du den här historien?

– De var ju överlägsna (när Blomdahl spelade), men det var Gunnar som höll idag. De var fantastiska. Det var till och med så att TV4 ville ha manuset till dem.