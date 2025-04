KLART: Gidlöf ansluter till Djurgården

Djurgården får förstärkning inför finalserien mot AIK.

DIF bekräftar nu att Marcus Gidlöf ansluter från Leksand.

– Vi tar in Marcus för att det helt enkelt ska kännas tryggt med flera bra målvakter tillgängliga, säger Niklas Wikegård.

Marcus Gidlöf förstärker Djurgården inför den kommande finalen. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

I går säkrade Djurgården avancemang till den hockeyallsvenska finalen sedan Albin Grewe avgjort i förlängningen av den sjunde och avgörande semifinalen mot Södertälje. Därför väntar nu AIK i final, en serie som börjar på onsdag.

Nu står det klart att Djurgården stärker upp sin trupp inför finalserien. Till slut kommer Marcus Gidlöf att ansluta till Djurgården och blir en av tre målvakter i DIF:s lag tillsammans med Hugo Hävelid och Viktor Andrén, bekräftar klubben på sin hemsida.

– Marcus har haft en jättefin säsong med spel i JVM och starka insatser i SHL. Vi vill så klart, som alla andra lag, ha så bra djup som möjligt när vi går in i den avgörande delen och vi tar in Marcus för att det helt enkelt ska kännas tryggt med flera bra målvakter tillgängliga. Återigen är vi väldigt tacksamma mot Leksand över att få den här möjligheten, säger sportsligt ansvarige Niklas Wikegård och fortsätter:

– Du vill alltid ha ett bra djup på samtliga positioner i laget. Vi har Hugo som är vår förstamålvakt och som har spelat väldigt, väldigt bra, nu får vi även in Marcus som är en talangfull målvakt i samma ålder. Dessutom har vi en mycket rutinerad pjäs i Viktor Andrén.

Leksand lånar ut Marcus Gidlöf till Djurgården

Marcus Gidlöf har gjort succé för Leksand i SHL under säsongen men dubbelregisterades av Djurgården innan deadline 15 februari. Gidlöf blev dock kvar i Leksand för att spela J20-slutspel i klubben. Men förra helgen åkte Leksands J20-lag ut i semifinalen mot Skellefteå och Gidlöf är nu tillgänglig för Djurgården igen.

Leksand förklarar också beslutet att släppa 19-åringen till Djurgården i detta skedet.

– Huruvida Marcus kommer få speltid eller inte är Djurgårdens beslut men skulle det bli aktuellt ser vi väldigt positivt på den erfarenhet det skulle innebära för Marcus och hans fortsatta utveckling som målvakt hemma i Leksands IF inför den kommande säsongen, säger Leksands GM Thomas Johansson.

Det återstår att se vilken målvakt som Djurgården väljer att gå med i finalserien mot AIK. Den första matchen spelas på Hovet på onsdag kväll.