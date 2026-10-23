LIF-målvakten: "Skiter i räddningsprocent"

Marcus Gidlöf kritisk till sin egen säsongsinledning.

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Leksand åkte på en rejäl smäll i onsdagens toppmöte med Kalmar . Smålänningarna vann till slut med 6-3, efter en överkörning i framför allt den andra perioden.

Vid gästernas 5-1-mål i den andra perioden fick Marcus Gidlöf lämna plats för Robin Christoffersson i LIF-målet. Redan under torsdagen stod det klart att Christoffersson får chansen mellan stolparna i fredagens returmöte i Hatstore arena.

– Som alla matcher när jag inte spelar. Jag ska göra en bra träning på morgonen och ladda med vätska och mat. Man vet aldrig vad som händer, det kan bli sjukdom, skador eller vad som helst. Det gäller att vara redo som alltid. Jag kommer inte ändra någonting bara för att det gick åt helvete igår (läs: onsdag), säger Gidlöf till Falu-kuriren.

Marcus Gidlöf självkritisk

Gidlöf har inlett säsongen svajigt, och har inte haft så här svag räddningsprocent (88 procent) sedan tiden som B-junior. Samtidigt har kollegan Christoffersson hela Hockeyallsvenskans bästa räddningsprocent för tillfället.

– Det har inte varit det bästa året jämfört med tidigare år, men egentligen skiter jag fullständigt i vad jag har för räddningsprocent och hur många jag släpper in så länge vi vinner matcher.

-- Jag vill kunna ge laget en chans att vinna. Nu tycker jag inte att jag har gjort det de två senaste matcherna, så det är väl bara att lämna det. Innan dess har jag ändå haft matcher vi har vunnit, säger han.