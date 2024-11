Frias efter smällen: “Inte av så allvarlig”

Moras Ludvig Levinsson dundrade in i sargen och fördes till sjukhus.

Trots detta frias Almtunas Léon Lerebäck för tilltaget som föranledde det hela.

Léon Lerebäck.

Tidigt i den tredje perioden föll Ludvig Levinsson handlöst in i sargen. Almtunas Léon Lerebäck hade knuffat till Mora-forwarden som sedan blev liggandes på isen.



Lerebäck tilldelades ett matchstraff för crosschecking.



– Vad jag vet åkte han (Ludvig Levinsson) till sjukhuset och jag hoppas att det gick bra, sade tränaren Daniel Hermansson i TV4:s sändning.



Lerebäck anmäldes till disciplinnämnden under lördagsmorgonen, men frias nu.



“Enligt nämnden är förseelsen inte av så allvarlig karaktär att en disciplinär bestraffning bör utgå”, skriver man i beslutet.

Avstängning för BIK:s Krämer

Karlskoga-backen Måns Krämer kommer däremot inte undan utan straff efter fredagens allsvenska omgång.



23-åringen satte in en tuff smäll på Valdemar Johansson och fick ett matchstraff. Det hela slutar i två matchers avstängning och böter på 2100 kronor.



“BIK Karlskogas spelare nummer 8, Måns Krämer, Kalmars spelare nummer 73 i huvudet. Kalmars spelare är inte puckförare, och tacklingen sker från blindside och mot huvudet. Måns Krämer anmäls för Illegal check to the head alt. Boarding.”, skrev man i anmälan.