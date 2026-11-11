Nya AIK-piken: "Ingen klubb jag vill vara i"

Rocky Langvardt skickar en passning inför toppmötet.

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"Kul att lite bajare får gå på hockey på Globen", pikade AIK Hockey:s huvudtränare Viktor Tuurala senast Leksands IF stod på andra sidan i Hockeyallsvenskan, men redan under dagarna inför toppmötet hade insatserna höjts när junioren Adam Andersson yttrade följande ord om den förening som han själv representerat innan flytten till Dalarna.

– Jag gillar inte AIK som klubb, så jag skulle gärna vilja spela och sätta dit dem på Avicii Arena på fredag, sa forwarden född 2008.

Nu, när det blivit dags för stockholmarna att inta Tegera Arena kommer liknande ord från en annan talang som lämnat huvudstaden för att slå sig fram i Leksand.

– Nej, det skulle jag verkligen inte säga, säger Bålsta-killen Rocky Langvardt om huruvida det finns AIK-sympatier.

– Det är ingen klubb som jag vill vara i, tillägger han i Falu-Kuriren med ett leende.

Har hittat rätt igen i Leksand: "Då kommer spökena"

Täby-fostrade Rocky Langvardt kommer senast från en samling med Juniorkronorna, den sista innan Junior-VM, men fick också lämna isen tidigt i den sista matchen, mot Tjeckien, med ett matchstraff.

Uttagningen sker om en knapp månad, och åtminstone i Leksand är man nöjda med sitt backlöfte.

– Jag tycker Rocky har växt. Sen tyckte vi kanske att han försvårade lite för mycket saker tidigt (i början av säsongen). Höll i pucken lite för länge, försökte lösa saker på egen hand. Nu tycker jag att han spelar ett enklare spel. Han slår en gubbe och ger pucken till forwards. Sen kan han fylla på. Då är Rocky väldigt effektiv, hyllar huvudtränaren Johan Hedberg i FK.

– Första året: Då går man in och man är bara glad att vara med, allting är positivt, alla ser bara de positiva sakerna. År två: Då börjar folk förvänta sig saker av dig. Du förväntar dig saker och sen kanske inte allting går som du exakt vill. Då kommer liksom funderingarna och spökena, förklarar han vidare.

Langvardt står just nu på fyra assist över 16 HA-matcher 2026/27.