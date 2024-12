Öppnar upp: “Inte varit en tydlig feedback”

Senast Kevin Karlsson spelade en match var 23 oktober.

Efter en flytt till Oskarshamn öppnar backen nu upp om petningen i Nybro.

– Det fortsatte utan någon riktig dialog kan jag tycka, berättar han för Barometern-OT.

Kevin Karlsson och Tommy Samuelsson. Foto: Bildbyrån (montage)

Flytten till Nybro blev inte som Kevin Karlsson tänkt sig.



Den tidigare Djurgårdsbackens tvåårskontrakt följdes endast av 13 matcher innan han under onsdagen (4 december) presenterades som ny spelare i Oskarshamn, när Eero Savilahti gick åt andra hållet. Detta efter att han varit utanför Vikings trupp sedan oktober.



Nu öppnar 28-åringen upp om det hela.



– Jag kom hit med en bra känsla. Jag körde på, laget var upp och ner och det var samma sak med mina prestationer. Sedan var jag utanför laget och det fortsatte utan någon riktig dialog kan jag tycka, berättar han för Barometern-OT.



Ingen riktig förklaring har kommit från Tommy Samuelsson och gänget i Nybro.



– Egentligen har det handlat om förväntningar på mitt spel nerifrån, sedan har det som sagt inte varit en tydlig feedback och bild varför som jag ser det. Jag vet inte, man får lyssna och är det en petning är det upp till coacherna, fortsätter han i tidningen

“Jag får en känsla av att jag kan göra det”

Karlsson fostrades i Linköping, men tog sedan vägen via Hockeyettan och Troja/Ljungby innan han hamnade i Djurgården. Där blev det 34 poäng över två säsonger.



– Kevin är en spelskicklig back som kommer göra våra backsida bredare. Han har varit med om ”resan” två gånger tidigare och kan bidra med erfarenheter ifrån det, sade Oskarshamns sportchef Oscar Alsenfelt när Karlsson presenterades.



Själv vill 28-åringen hitta tillbaka till sitt spel för att sedan växla upp mot slutet av säsongen.



– Egentligen att hitta tillbaka till spelet som jag vet att jag kan spela, få lite trygghet och en bra miljö att växa i. Jag får en känsla av att jag kan göra det och nu har jag inte spelat på ett tag. Det blir en omstart att komma in i matcherna direkt. Samtidigt vill jag hitta ett spel och ha en lång säsong med Oskarshamn. Jag har höjt mig under slutspelet tidigare och det är det jag får sikta på nu, att jag ska peaka där, säger han till Barometern-OT.