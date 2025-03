Hemmasonens besked: ”Har älskat varje sekund”

2021 återvände Jesper Lindgren till Björklöven för att lyfta laget till SHL.

Nu saknar backprofilen kontrakt till nästa år – efter uttåget mot AIK i kvartsfinalen.

– Vi får se om man förtjänar att vara kvar, säger han till Västerbottens-Kuriren.

Jesper Lindgren. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

Under 2022/23 blev det bara sju matcher för Jesper Lindgren innan han blev tvungen att avsluta säsongen. Ytterligare två år i Björklöven har nu genomförts och plötsligt står hemmasonen med ett utgående avtal, efter ännu en misslyckad satsning upp mot SHL.



– Det är såklart inte tillräckligt bra. När man åker i kvarten kan man inte ha gjort ett så bra jobb. Det är ett misslyckande, säger backen till Västerbottens-Kuriren under lördagen, efter 3–4-förlusten på övertid mot AIK.



Fyra säsonger har nu passerat sedan den AHL- och SHL-meriterade spelaren vände hem. Nu återstår frågan om han gjort sitt i tröjan han växte upp i eller inte.



– Jag har ingen aning just nu. Jag har varit här i fyra år nu och har älskat varje sekund. Sen om man misslyckats med att hjälpa ”Löven” upp i fyra år, då får vi se om man förtjänar att vara kvar. ”Löven” är alltid ett alternativ för mig. Det är hemma, ”Löven” är mitt lag sedan jag var liten grabb, så självklart, säger Jesper Lindgren till VK.

”Så länge det går att spela vill jag spela”

Efter det där tuffa året 2022/23 har Lindgren spelat 94 matcher i Hockeyallsvenskan, slutspelet inräknat. Helt utan smärta har det dock inte varit. Efter kvartsfinalförlusten mot AIK berättar han för VK om sin status efter detta sista kontraktsår.



– Det går att spela. Alla har lite skavank. Det finns bra läkemedel ibland som hjälper till. Jag kan spela så jag ska inte klaga. Hockey är fortfarande det bästa jag vet. Så länge det går att spela vill jag spela, säger han.