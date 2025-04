SSK-profilen avslutar karriären: ”Det är dags”

I december gjorde Jacob Dahlström SHL-debut som 31-åring.

Nu meddelar SSK-profilen att han väljer att lägga skridskorna på hyllan.

– Det har inte varit ett enkelt beslut, börjar han förklara.

Jacob Dahlström. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Semifinalserien mot Djurgården blir de sista matcherna som Jacob Dahlström spelar i Södertälje-tröjan, men även i karriären. Under torsdagen meddelar den hockeyallsvenska klubben att den nu 32-årige forwarden väljer att lägga skridskorna på hyllan.



– Det har inte varit ett enkelt beslut att ta men det är ett beslut som växt fram under en period. Jag känner att det är dags att starta ett nytt kapitel i livet. Vad det blir vet jag inte riktigt än, men jag ser framemot att ta reda på det, säger han på SSK:s sajt och fortsätter om säsongen:

– Det är fortfarande tufft men jag känner ändå att jag kommer känna en stolthet över att vi gjorde någonting bra, men just nu så svider det fortfarande ordentligt. Jag är så sjukt glad över att ha fått vara en del av den här gruppen, vi har haft ett väldigt unikt lag. Det har varit en grupp där alla verkligen dragit åt samma håll. Jag tycker verkligen att vi visade det under slutspelet.

”Södertälje är ett andra hem för mig”

Jacob Dahlströmhar Järfälla som moderklubb, men kom till SSK redan 2009 för att spela J18-hockey. Sedan dess har det totalt blivit över 400 matcher i A-lagets tröja, slutspel inräknat.



– Den här klubben har format mig som människa eftersom jag kom hit så tidigt. Södertälje är verkligen ett andra hem för mig. Alla spelare, ledare, personal och alla supportrar har betytt och kommer fortsatt betyda mycket för mig. Det är många människor kommer finnas i mitt liv, det är jag otroligt glad över. Jag har verkligen fått vänner för livet, säger han nu.



Innan beskedet fick även Dahlström chansen att debutera i SHL. Detta i december 2024 på lån till Frölunda.