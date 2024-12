JVM-löftets mardröm: Matchstraff – i debuten

I onsdags togs Linus Eriksson och Jack Berglund ut i JVM-truppen.

Idag fick den sistnämnda sin debut nedkortad av ett matchstraff på den förstnämnda.

– Det blir ett trevligt första möte innan de åker över, säger TV4:s expert Per Svartvadet under mötet mellan Karlskoga och Djurgården.

Jack Berglund får matchstraff mot Djurgården. Foto: TV4/skärmdump.

Det smällde direkt i fredagens toppmöte mellan BIK Karlskoga och Djurgården.



När första perioden var färdigspelad hade lagen bråkat flera gånger om, fått varsitt mål bortdömt och sett en smäll från Patrick Thoresen granskas för matchstraff. Allt plockades bort och Viktor Lennartsson kunde ställa sig vid TV4:s mikrofon efter en lång, lång period med 0–0 på tavlan.



– Det var nog den längsta förstaperioden jag har spelat. Är det den nya Beck-filmen de står och kollar på där borta domarna, säger han samtidigt som Dick Axelsson knuffar till honom bakifrån:

– Nu ska tuffingen vara med, fortsätter Lennartsson.

Matchstraff för BIK-debutanten: “Hög fart”

I den andra perioden var det dags igen.



Jack Berglund, som lånats in från Färjestad och gjorde sin första match i BIK-tröjan, satte in en tackling på Linus Eriksson intill Djurgårdsbåset. Tacklingen tog upp mot ansiktet på den jämnårige talangen och inom kort hade Berglund fått beskedet att hans debut skulle sluta med ett matchstraff.



– Han kommer inte med så hög fart, men har någon form av uppåtgående rörelse mot ansiktet också, säger TV4:s expert Per Svartvadet i sändningen.



Det hela kom även bara två dagar efter att både Eriksson och Berglund tagits ut i den svenska truppen till junior-VM.



– Det blir ett trevligt första möte innan de åker över, säger Svartvadet.



Innan första periodens slut kunde Patrick Thoresen göra 1–0 för Djurgården i powerplay.



Matchen pågår! Texten uppdateras.