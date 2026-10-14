Blodiga bilderna: "Hela vägen ut i båset"

Hugo Jonasson klev av efter en otäck puckträff.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Kalmar hade just vänt på matchen mot Södertälje SK när oturen var framme för Hugo Jonasson. Ett skott hade avlossadts från distans och backen klev fram för att, som vanligt, försöka täcka sitt mål. Det var bara det att den tog väldigt högt upp denna gång.

23-åringen föll ihop på isen och blodet sprutade.

– Hur tog den pucken? Det är alltid så otäckt med den där typen av situationer när puckar tar sig upp i ansiktet. Vi ser blodvite på isen. Det var Hugo Jonasson som fick den upp mot ansiktet, sa TV4:s kommentator Richard Hermansson i sändningen.

– Det är blod hela vägen ut i båset. Det blir några kvadratmeter som ska skrapas, fortsatte han när en lång paus sedan följde för uppstädning.

Daniel Muzito-Bagenda hade gett SSK ledningen i mötets tredje minut, men Jakob Ihs Wozniak kvitterade snabbt med ett direktskott bakom Love Härenstam, innan Tommy Bergsland hittade 2–1.

– Otroligt skönt. Man har väntat länge, och missat mycket, så skönt att det är igång och hoppas att det fortsätter, säger Ihs-Wozniak om sitt mål.

Matchen pågår!

