Hugo Hävelid utbytt – i jättekrossen

Hugo Hävelid byttes ut när Mora körde över Almtuna.

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Mora IK bjöd hemmapubliken i Wibe Arena på en riktig målfest under onsdagskvällen när Almtuna IS besegrades med hela 6–0. Matchen avgjordes i princip redan under de första 20 minuterna efter en brutalt effektiv första period av hemmalaget.

Det var ett nådastöt direkt från start då Isak Salqvist inledde målskyttet i powerplay redan efter tre minuter. Därefter rullade allt på för Mora. Patrick Røbru Elvseen, Karl Umegård och Damien Giroux utökade ledningen slag i slag, innan Oliver Tärnström sköt 5–0 i den 18:e spelminuten. Det enorma målregnet fick Almtuna att byta ut målvakten Hugo Hävelid till förmån för Tim Forslund.

Efter den hysteriska inledningen bedarrade målskyttet markant. Den andra perioden blev helt mållös, men Mora fortsatte att kontrollera händelserna på isen.

I den tredje perioden fastställde Loa Milfors slutresultatet till 6–0 med cirka tio minuter kvar att spela. Moras målvakt Tobias Johansen Breivold motade samtliga 17 skott och fick hålla en ohotad nolla inför 1 102 åskådare.

Matchfakta Mora – Almtuna

Mora IK – Almtuna IS 6–0 (5–0, 0–0, 1–0)

Första perioden:

1–0 (02.53) Isak Salqvist (Patrick Røbru Elvseen)

2–0 (10.17) Patrick Røbru Elvseen (Svante Sjödin, Oliver Tärnström)

3–0 (15.41) Karl Umegård (Isak Salqvist, Tobias Johansen Breivold)

4–0 (16.52) Damien Giroux (Ryland Mosley, Hampus Larsson)

5–0 (17.45) Oliver Tärnström (Marcus Karlström, Svante Sjödin)

Andra perioden:

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Tredje perioden:

6–0 (50.23) Loa Milfors (August Skiöld, Georg Weigelt)

Skott: 35–17 (11–8, 11–7, 13–2)

Utvisningar: Mora: 4x2 min. Almtuna: 6x2 min.

Räddningsprocent: Mora (Tobias Johansen Breivold): 100,00% (17/17). Almtuna (Hugo Hävelid: 54,55% [6/11], Tim Forslund: 95,83% [23/24]).

Publik: 1 102 åskådare (Wibe Arena)