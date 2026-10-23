Hugo Hävelid utbytt – igen

Almtuna IS hade en otrygg fredagskväll hemma i Gränby Ishallar när gästande Vimmerby HC vann med hela 6–1. För keepern Hugo Hävelid blev det återigen en tung akt när han tvingades lämna isen i förtid – precis som senast i 0–6-förlusten mot Mora.

Gästerna öppnade starkt inför 1 928 åskådare när Hannes Hellberg satte 0–1 redan under den första minuten. Almtuna kvitterade i numerärt underläge genom Anton Ohlsson, men Vimmerby tog snabbt tillbaka ledningen via Anton Carlsson i ett efterföljande powerplay.



I den andra perioden rinnde det iväg för hemmalaget. Kalle Carlsson satte 1–3 efter 26.46 och när Kevin Wennström skickade in 1–4 precis vid halvtid fick Almtuna nog. Hugo Hävelid byttes ut till förmån för Tim Forslund efter att ha släppt in fyra mål på 20 skott. Byte i kassen hjälpte dock lite för stunden: Vimmerby fortsatte ånga på i tredje perioden där Hugo Lejon och Gustaf Kangas spikade slutresultatet till 1–6.



Isak Sörqvist i Vimmerbymålet stod för 15 räddningar på 16 skott och säkrade en trygg trepoängare.



Almtuna IS – Vimmerby HC: 1–6 (1–2, 0–2, 0–2)

Almtuna: Anton Ohlsson

Vimmerby: Hannes Hellberg, Anton Carlsson, Kalle Carlsson, Kevin Wennström, Hugo Lejon, Gustaf Kangas

Skott: 16–31 (6–12, 4–9, 6–10)

Publik: 1 928

