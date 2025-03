Här tröttnar FBK-löftet: ”Fullt slagsmål”

Jack Berglund gör minst sagt avtryck i kvartsfinalserien mot IK Oskarshamn.

Efter tre poäng på tre matcher kastade Karlskogas SHL-lån handskarna under lördagens 2–1-match.

– De har tydligt tröttnat på varandra, säger TV4:s kommentator Richard Hermansson.

Jack Berglund ryker ihop med Ville Jonsson. Foto: TV4/skärmdump (montage).

Efter den tunga skadan inför JVM har Jack Berglund hittat tillbaka till både form och självförtroende. Idag, under lördagens fjärde kvartsfinal mot IK Oskarshamn, hamnade den 18-årige Färjestad-talangen återigen i fokus.



Oskarshamn hade tagit ledningen i den första perioden och utvisningarna rullade in efter en en i en stökig mitten-akt. Då rök just Berglund ihop med Ville Jonsson.



– De har varit på varandra lite tidigare och har tydligt tröttnat på varandra, säger TV4:s kommentator Richard Hermansson.



Det hela ledde till fem minuter var för roughing, men sedan även 1–1 för BIK Karlskoga – i boxplay.



– Här händer det grejer. Det är fullt slagsmål mellan Ville Jonsson och Jack Berglund. Dessutom blir det utvisning på Sjökvist. Det innebär att det blir powerplay-spel för Oskarshamn. Då gör Kalle Jellvert i spel i numerärt underläge 1–1. Det kan var ett monumental viktigt mål för Karlskoga, säger TV4:s programledare Lars Lindberg i sändningen.



Jack Berglund hade redan inför lördagens match satt avtryck med två assist och ett mål i kvartsfinalserien. Trots detta var dock ställningen 2–1 till IKO inför nedsläpp och en seger krävdes för BIK för att utjämna mötet.



En slutsignal var detta ett faktum. Framförallt tack vare Jonatan Harju som skickat in 2–1-avgörandet i förlängningen.

