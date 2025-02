Tillbaka i träning – efter att ha missat hela säsongen

Gustaf Franzén har missat hela säsongen till följd av en skada. Under onsdagen klev den tidigare lagkaptenen ut på isen och deltog i den ordinarie träningen – elva månader efter senaste matchen.

Karlskogas Gustaf Franzen jublar efter 0-1 under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Västerås och Karlskoga den 27 oktober 2023 i Västerås.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Den 13 mars 2024 var senast Gustaf Franzén spelade en match. Han var då lagkapten för Bik Karlskoga när laget vann mot Kalmar med 5-1 i det tredje och avgörande mötet och tog sig vidare till en kvartsfinal av det allsvenska slutspelet.

Nu har det snart gått ett helt år sedan dess. Och nu börjar också comebacken närma sig.

Under onsdagen meddelade nämligen Karlskoga, via sina sociala medier, att 28-åringen har klivit ut på is för att delta i den ordinarie träningen igen. Det alltså drygt elva månader efter den senaste matchen. Frånvaron har bestått av en operation följt av nio månaders rehabilitering.

Gustaf Franzén kan bli en slutspelsjoker

Forwarden kan nog bli spelklar i tid till slutspelet. Karlskoga meddelar att det kommer dröja ett par veckor innan han är tillbaka. Men det kan också innebära att det blir som ett nyförvärv inför slutspelet.

Under sin poängbästa säsong i klubben gjorde Gustaf Franzén 34 poäng på 52 matcher. Det här är hans femte säsong i klubben. Kontraktet sträcker sig däremot över en säsong till.