Formen håller i sig - knäckte Modo

Västerås IK stod för en imponerande bortaseger i Hägglunds Arena när laget besegrade MoDo Hockey med 4–2. Hemmalaget inledde dock starkt och tog ledningen i slutsekunderna av den första perioden genom William Falkenhäll.

I den andra perioden vände gästerna på steken. Jimmie Jansson kvitterade tidigt innan Fabian Hellström och återigen Jansson utökade till 1–3. I den tredje perioden utökade Sebastian Falk till 1–4 för VIK. MoDo försökte komma tillbaka efter ett reduceringsmål av Milan Sundström, men Västerås höll undan tack vare stabilt målvaktsspel av Oliver Håkansson, som räddade 33 av 35 skott.

Västerås klättrar nu till en åttonde plats i tabellen. Modo är kvar på fjärde.

Matchfakta

MoDo – Västerås IK 2–4 (1–0, 0–3, 1–1)

Målskyttar MoDo: William Falkenhäll, Milan Sundström

Målskyttar Västerås: Jimmie Jansson (2), Fabian Hellström, Sebastian Falk

Skott: 35–19 (13–3, 8–11, 14–5)

Räddningar: Jakob Hellsten 15 (78,95 %), Oliver Håkansson 33 (94,29 %)

Utvisningar: MoDo 0 min, Västerås 4 min