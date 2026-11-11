Västerås fortsätter gå starkt i Hockeyallsvenskan.
Västerås fortsätter gå starkt i Hockeyallsvenskan.
Foto: BILDBYRÅN
Hockeyallsvenskan

Formen håller i sig - knäckte Modo

Publicerad 11 november 2026 21:30
Hockeysverige
Hockeysverige
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Västerås fortsätter gå starkt i Hockeyallsvenskan. Ikväll kom en ny seger när man besegrade Modo på bortais. VIK har nu sju raka matcher med poäng.

Västerås IK stod för en imponerande bortaseger i Hägglunds Arena när laget besegrade MoDo Hockey med 4–2. Hemmalaget inledde dock starkt och tog ledningen i slutsekunderna av den första perioden genom William Falkenhäll.

I den andra perioden vände gästerna på steken. Jimmie Jansson kvitterade tidigt innan Fabian Hellström och återigen Jansson utökade till 1–3. I den tredje perioden utökade Sebastian Falk till 1–4 för VIK. MoDo försökte komma tillbaka efter ett reduceringsmål av Milan Sundström, men Västerås höll undan tack vare stabilt målvaktsspel av Oliver Håkansson, som räddade 33 av 35 skott.

Västerås klättrar nu till en åttonde plats i tabellen. Modo är kvar på fjärde. 

Matchfakta

MoDo – Västerås IK 2–4 (1–0, 0–3, 1–1)

Målskyttar MoDo: William Falkenhäll, Milan Sundström
Målskyttar Västerås: Jimmie Jansson (2), Fabian Hellström, Sebastian Falk

Skott: 35–19 (13–3, 8–11, 14–5)
Räddningar: Jakob Hellsten 15 (78,95 %), Oliver Håkansson 33 (94,29 %)
Utvisningar: MoDo 0 min, Västerås 4 min

Den här artikeln handlar om:

MoDo HockeyVästerås IK