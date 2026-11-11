Föll ihop - mitt i krisen

Mora IK är inne i en tung period.

Foto: BILDBYRÅN

BIK Karlskoga besegrade Mora IK på bortais under onsdagskvällen efter en stark mittenperiod. Efter en mållös första akt tog gästerna över kommando i den andra perioden. Lucas Ölvestad inledde målskyttet i powerplay innan Rikard Olsén utökade till 2–0. Gustaf Franzén satte därefter 3–0, även det i spel med en man mer.

I den tredje perioden reducerade Victor Engebråten Kopperstad för Mora i boxplay, men närmare än så kom inte hemmalaget. Wilhelm Westlund fastställde slutresultatet till 4–1 för BIK Karlskoga. Segern var Karlskogas tredje raka i Hockeyallsvenskan.

Vinsten innebär att BIK Karlskoga klättrar till sjunde plats i tabellen med 26 poäng, medan Mora faller ner på sjunde plats.

Matchfakta

Mora IK – BIK Karlskoga 1–4 (0–0, 0–3, 1–1)

Period 1: -

Period 2: 0–1 (26.36) Lucas Ölvestad (Travis Treloar, Jesper Emanuelsson) PP1, 0–2 (31.16) Rikard Olsén (Tobias Sjökvist), 0–3 (33.35) Gustaf Franzén (Travis Treloar, Henrik Björklund) PP1

Period 3: 1–3 (45.30) Victor Engebråten Kopperstad (Svante Sjödin, Jakob Norén) SH1, 1–4 (49.48) Wilhelm Westlund (Carson Golder, Gustaf Franzén)

Skott: 28–22 (8–4, 12–13, 8–5)

Utvisningsminuter: Mora 10 min, Karlskoga 6 min

Publik: 1 511 (Wibe Arena)