18-åringen frälser MoDo – efter matchstraffet

Elton Hermansson avgjorde för MoDo i powerplay.

Foto: TV4/Skärmdump & Jonas Forsberg/Bildbyrån

MoDo Hockey stod för en stark upphämtning hemma i Hägglunds Arena när IK Oskarshamn besegrades med 4–3 efter förlängning inför 2 909 åskådare. Elton Hermansson blev stor matchhjälte när han avgjorde i spel fem mot fyra i förlängningen.

Oskarshamn fick en drömstart på matchen och gick ifrån till en 2–0-ledning i den första perioden efter mål av Joel Svensson och Ville Svensson. MoDo jobbade sig dock in i tillställningen under den andra perioden och kvitterade till 2–2 genom två snabba mål av Elias Rosén i powerplay och Anton Lundmark .

Den tredje perioden blev en riktig rysare. Ludvig Georgsson återgav gästerna ledningen i den 48:e minuten, men med knappt fem minuter kvar av ordinarie tid kvitterade Carl Mattsson till 3–3 för MoDo. Slutskedet präglades av starka känslor och flera utvisningar, bland annat ett matchstraff på Oskarshamns Axel Björnkvist för checking from behind på just målskytten Mattsson.

I den efterföljande förlängningen utnyttjade MoDo sitt numerära överläge. Efter bara 32 sekunders spel sköt Elton Hermansson segerpucken i nät och säkrade två viktiga poäng för hemmalaget.

Matchfakta MoDo – Oskarshamn

MoDo Hockey – IK Oskarshamn 4–3 efter förlängning (0–2, 2–0, 1–1, 1–0)

Första perioden:

0–1 (05.44) Joel Svensson (David Rosander)

0–2 (08.47) Ville Svensson (Ludvig Georgsson, Axel Elofsson)

Andra perioden:

1–2 (25.24) Elias Rosén (Milan Sundström, Emil Larsson)

2–2 (29.24) Anton Lundmark (Sebastian Ohlsson, Victor Berglund)

Tredje perioden:

2–3 (47.15) Ludvig Georgsson (Joel Svensson, Calle Karlsson)

3–3 (55.22) Carl Mattsson (Elias Rosén, Arvid Caderoth)

Förlängning:

4–3 (60.32) Elton Hermansson (Milan Sundström, Linus Nässén)

Skott: 28–13 (8–5, 6–6, 13–2, 1–0)

Utvisningar: MoDo: 3x2 min, 1x5 min. Oskarshamn: 3x2 min, 2x5 min, 1x20 min (Matchstraff: Axel Björnkvist)

Räddningsprocent: MoDo (Jakob Hellsten): 76,92% (10/13). Oskarshamn (Emil Vuorio): 85,71% (24/28)

Publik: 2 909 åskådare (Hägglunds Arena)