Djurgården kopplar greppet – vinner första finalen

Djurgården kopplar greppet om finalserien mot AIK.

Det blir 4-2 till hemmalaget på Hovet i den första finalmatchen.

Djurgården vinner den första finalen mot AIK på Hovet. Foto: Johanna Säll/Bildbyrån

I kväll släpptes pucken för den glödheta allsvenska finalen mellan Djurgården och AIK där ett av dem kommer att gå upp till SHL.

Djurgården fick en drömstart på matchen då slutspelskungen Tyler Kelleher klev fram och gav DIF ledningen efter nästan sju minuters spel. Hemmalaget fick spela powerplay flera gånger under första perioden och det blev då tredje gången gillt då Marcus Krüger styrde in 2-0 i slutet av perioden under DIF:s tredje numerära överläge.

– Det är mycket kamp, skönt att vi lyckas göra två, säger Krüger till TV4 i pausen.

Marcus Krüger styr in pucken i PP – Djurgården utökar ledningen på Hovet 🚨 pic.twitter.com/e7HXc2R55j — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 16, 2025

Drömmål av AIK:s Daniel Ljungman

I periodpausen åkte dock Dick Axelsson ut för en märklig utvisning då han fick sitta två minuter för ”abuse of officials” för att ha brutit mot HockeyAllsvenskans nya säkerhetsprotokoll för finalen. AIK fick då inleda den andra perioden i powerplay och fick då även utdelning. Slutspelets skyttekung Gerry Fitzgerald klev fram och satte 2-1 i sista sekunden av PP-spelet.

Men Djurgården svarade snabbt. Ett misstag av AIK:s målvakt Victor Brattström gjorde att Victor Eklund fick ett öppet mål och kunde slå in pucken för 3-1, bara 92 sekunder efter AIK:s reducering. ”Gnaget” kom upp och var bättre i andra perioden och de lyckades då även reducera ytterligare en gång.

Daniel Ljungman stod för ett rejält konstnummer då han gjorde 3-2 nästan helt på egen hand. Han snurrade först bort ett par DIF-spelare och åkte sedan in framför mål varpå han slängde pucken bakom ryggen på sig själv och den gick då in mellan benen på Hugo Hävelid.

– Jag vet inte… Jag gick bara på instinkt för det kändes inte som att det fanns någon annan väg, säger Ljungman om målet till TV4.

"Jag hade ingen annan väg". Daniel Ljungman gjorde ett spektakulärt mål för AIK🏒⭐ pic.twitter.com/3TIe9YBUc7 — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 16, 2025

Djurgården vinner match ett

Djurgården hade också en puck inne för ett 4-2-mål då Albin Grewe kunde snappa upp en retur och slå in pucken i öppet mål. Men Daniel Brodin hade varit inne i målgården och stört Brattström vilket gjorde att AIK-målvakten inte kunde komma över och rädda Grewes skott. Därför fattade domarna beslut att döma bort målet.

Det var därmed fortsatt 3-2 inför den tredje perioden.

AIK började då lyfta upp spelet och sätta press ner mot Hugo Hävelid i DIF-zonen i jakten på en kvittering. Men det öppnade för att Djurgården kunde kontra och skapa lägen via spelvändningar. Båda målvakterna stod dock emot under tredje perioden och 3-2 stod sig. Med tre minuter kvar plockade AIK då ut Brattström för en extra anfallare i hopp om att kunna få in en 3-3-puck.

Djurgården höll dock undan på ett bra sätt och AIK lyckades inte skapa något riktigt hett läge under de sista minuterna. Djurgården kunde i stället punktera tillställningen och vinna med 4-2 sedan Ludvig Rensfeldt gjort mål i tom kasse. Nu leder DIF också serien med 1-0 i matcher. Match två spelas på långfredagen.

Djurgården – AIK 4–2 (2-0,1-2,1-0)

Djurgården: Tyler Kelleher, Marcus Krüger, Victor Eklund, Ludvig Rensfeldt.

AIK: Gerry Fitzgerald, Daniel Ljungman.

Djurgården leder serien med 1-0 i matcher.