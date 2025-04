”Det är piss – suttit och skrivit ihop regler hemma”

När andra perioden i första finalmatchen inleddes fick Dick Axelsson sätta sig i utvisningsbåset.

Efter 4–2-segern och den ”abuse of officials” som han tilldelats skickade han då en passning till ligans sportchef, Erik Ryman.

– Kommunikation är och A och O. Då brukar saker lösa sig, säger han till media.

Trots att Djurgården höll disciplinen under match ett i allsvenska finalen var det just en av lagets två utvisningar som hamnade i fokus efter slutsignalen.



Dick Axelsson hade suttit kvar i ”hemmalagets” bås när första perioden tog slut och bröt därmed mot det nya säkerhetsprotokoll som införts specifikt inför den här finalserien. Ett säkerhetsprotokoll som instruerat Djurgården att lämna isen först, innan bortalaget AIK, men som Dick menade att han inte visste om.



– Det var sekretariatet som sa att att jag fick en ”abuse (of officials)” för att jag satt kvar för länge. Erik Ryman har suttit och skrivit ihop några regler där hemma. Nästa gång berättar de innan så löser vi det. Det var inte så mycket roligare än så.

– Det är piss helt klart. Kommunikation är och A och O. Då brukar saker lösa sig. Jag tror det står på X nu för tiden. De (Hockeyallsvenskan) är så jävla bra där, fortsätter han till media efter 4–2-segern.



Har du varit med om något liknande innan?

– Aldrig. Jag har suttit där i 60 matcher, gått ut sist, gjort det jag ska, filosofera, tänka igenom nästa byte.

”Då kommer jag knappt ut till matchen”

Erik Ryman, sportchefen i Hockeyallsvenskan, menade, enligt Expressen, att Djurgården och AIK informerats om det hela i måndags, men den informationen hade inte nått Dick Axelsson.



– Oj, oj, oj, säger Dick om vad han tänkte när han satt i uvisningsbåset när AIK reducerade efter hans ”kvarsittning”.

– Jag tycker det är märkligt. Fan det är väl bara att öppna upp och säga vilka regler det är. Det enda man läser om är att det är högriskmatch och allt vad det är. Det är för dåligt, helt klart. Hockeyallsvenskan skäms.



Hur gör du nästa match?

– Oj, då kommer jag knappt ut till matchen tror jag. Då hoppar jag av med fem minuter kvar, säger Dick.

– Skämt åsido. Läxan är lärd, fortsätter han.



På presskonferensen gav även Djurgårdens huvudtränare, Robert Kimby, sin syn på det hela.



– Regeln… de sa till oss att vi skulle vara snabba av isen. Sen ser jag inte vad som händer. De tycker att vi inte är tillräckligt snabba. Egentligen är det inte så mycket mer än så.



Dick säger att han inte visste om det här inför?

– Nu blev det så här. De gör mål precis på slutet, men jag tycker att vi gör ett ganska bra boxplay där ändå. Det gäller bara att anpassa sig och gå vidare.