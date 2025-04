Dick i SHL?: ”Ska förhandla fram något bra ikväll”

2022 var Dick Axelsson med och spelade ur Djurgården ur SHL.

Nu har den 38-årige forwarden ställt saker till rätta, men är han klar?

– Jag kommer att träna på nu i sommar så får vi se vad Wikegård säger, berättar han för hockeysverige.se.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Bland spelarna på isen när Djurgården säkrade SHL-platsen var Dick Axelsson en av två som även var med och spelade ur laget. En vikt släpptes därmed från axlarna när han åkte för att prata med media efter den galna matchen på Hovet.



– Plus/minus noll. Nu har man dragit sitt strå till stacken, säger han till hockeysverige.se från isen.

– Det var det här vi sa när jag och Kimby och ”Wiken” satt i början av säsongen, fortsätter han.



Profilen, nu 38 år gammal, har avslutat karriären tidigare, men känner att han nu börjar bli sugen på att spela i SHL igen. Senaste gången var när DIF trillade ur 2022.



– Det är jag. Nu får man lite blodad tand. Den här matchen vill man inte ska vara den sista. Jag sa det, jag ska suga tag i Wikegård nu och förhandla fram något bra ikväll, säger han.



Vad är receptet i träningen för att få den chansen i SHL nu också?

– De här långa promenaderna och käka lite köttfärs. Jag kommer att träna på nu i sommar så får vi se vad Wikegård säger.



Spelar du gratis då eller?

– Oj, oj, oj…. man spelade lite billigare i år så nästa år smäller det bara.



Hur ska ni fira det här?

– Jag får se. Lilleman har träning imorgon bitti, 8.00, så vi får se vad som händer. De yngre får kalasa lite och vi äldre får väl gå och lägga oss.

”Några stygn rikare”

Veteranen fick även offra sig lite under femte finalen och utgick under en stund efter en smäll mot huvudet i andra perioden.



– Den tog illa, men rätt bra ändå. Några stygn rikare, men mitt ”mission” var att få ner pucken. Kimbys ord är min lag så jag skickade ner pucken och det blir som det blir, säger han och fortsätter:

– Man vill inte att det ska vara det sista, men jag kom ihåg hela smällen och allt så det var bara att gnugga lite i ansiktet och komma ut.



Dick var tillbaka i spel till tredje och på isen när slutsignalen ljöd och djurgårdarna stormade in på isen.