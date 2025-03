Vimmerbys ilska: ”Hanteringen är fruktansvärt dålig”

15 februari presenterades Nathan Staios som nyförvärv i Vimmerby.

Med en omgång kvar av grundserien har backen dock inte spelat än.

– Jag kan tycka att vi borde ha fått en annan hjälp från förbundet, säger sportchefen Pelle Johansson till Vimmerby Tidning.

Vimmerbys sportchef, Pelle Johansson. Foto: Bildbyrån (montage).

Strax innan deadline för övergånger plockade Vimmerby in 23-årige Nathan Staios för att stärka upp backsidan, men ännu har inte fansen fått se röken av spelaren.



Nu rasar sportchefen Pelle Johansson, samtidigt som han förklarar vad som gjort att han ännu inte är spelklar.



– Han uppfyller alla kriterier men saknar giltigt arbetstillstånd, trots att allt egentligen är klart. Det är som ett chip som Nathan digitalt måste scanna in för att bekräfta sitt pass och skicka till Migrationsverket, men det funkar inte eftersom de har tekniska bekymmer. Problemet är också att man inte kommer in och kan boka tider hos dem. När de nu har IT-strul hos sig så kan man tycka att de måste kunna lösa det på annat sätt. Och vi får ingen återkoppling alls när vi ringer och mejlar. Jag tycker hela hanteringen är fruktansvärt dålig, säger Johansson till Vimmerby Tidning.

Ovisst – inför rysaren: ”Borde ha fått hjälp från förbundet”

Dagen innan grundseriens sista match, hemma mot BIK Karlskoga, är det i och med detta fortsatt ovisst om Staios, son till NHL-profilen Steve Staios, kommer till spel.



– Det är sjukt jobbigt. Jag kan inte förstå varför det ska vara så svårt och att man inte får några besked. Det tog fem dagar innan någon ens tog sig an ärendet på Migrationsverket. Det är jättesvårt att överhuvudtaget få tag på någon hos dem och än mindre att få några svar, säger sportchefen till Vimmerby Tidning och fortsätter:

– Idag vid kvart över åtta på morgonen ringde en handläggare och beklagade att de har fortsatta tekniska problem, men det hjälper knappast oss i det här läget.



Fredagsmatchen som väntar hade nog inte kunnat betyda mer heller. Detta då Vimmerby, Tingsryd och Östersund alla ligger på 41 poäng i botten av hockeyallsvenskan.



– Nathan Staios får ju all hjälp i världen av oss för att försöka lösa det här, men inte ens det fungerar. Nu sitter vi hela tiden och väntar på ett godkännande och då ska det gå snabbt. Då behöver bara Hockeyförbundet trycka på en knapp, typ. Och jag kan också tycka att vi borde ha fått en annan hjälp från förbundet. De har all information i det här ärendet, säger Pelle Johansson.