Återvänder till Djurgården: ”Åker tillbaka permanent”

Arvid Bergström återvänder till Djurgården. Det bekräftar den talangfulla backen för Uppsala Nya Tidning efter förlusten mot Karlskoga.

– Jag åker tillbaka till Djurgården efter den här matchen, säger 19-åringen.

Arvid Bergström slutför säsongen i Djurgården.

Foto: Bildbyrån.

Efter att ha spenderat hela säsongen på lån i Almtuna kommer nu Arvid Bergström att slutföra säsongen i Djurgården. Backen har gjort 40 matcher den här säsongen och stått för nio assist.

Under säsongen har han också spelat fem matcher med U20-landslaget. Något junior-VM blev det dock aldrig. Istället har han växt fram till en viktig back i Almtuna och har under de senaste matcherna spelat över 20 minuter per match.

Men nu väntar alltså en återkomst till Djurgården.

– Ja, så blir det. Jag åker tillbaka permanent, bekräftar 19-åringen för UNT-sporten.

Förra säsongen blev det debut i A-laget och totalt 35 matcher i grundserien och ytterligare en match i slutspelet. Inför det sista junioråret blev det nu en utlåning till Almtuna.

Arvid Bergström kom till Djurgården inför sitt U16-år och har där växt fram till en toppspelare i klubbens 05-kull. Bland annat var han med och spelade U18-VM med Sverige och har totalt 35 matcher för juniorlandslagen.

Almtuna har under säsongen skrällt och ligger just nu på en tiondeplats i Hockeyallsvenskan. Men nu kommer han istället att vara med på Djurgårdens jakt på en SHL-plats.

– Jag tycker att jag kommit in i gruppen. Ett roligt lag och en bra tid men det ska bli kul att komma till Djurgården också. Kul att vara med på den resan.