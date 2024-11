Bottenlagets drag – värvar finsk center

Tingsryd förstärker laget efter sin tuffa start i HockeyAllsvenskan.

Klubben värvar den 26-årige finländaren Artturi Toivola.

– Vi tror och hoppas att han kan ge laget en extra dimension i spelet, säger tränaren Arto Miettinen.

Artturi Toivola förstärker Tingsryd för resten av säsongen. Foto: YouTube/Skärmdump

Tidigare i dag meddelade Tingsryd att de lånar ut forwarden Markus Ruuskanen tillbaka till Tranås i HockeyEttan.

Nu fyller klubben då upp den vakanta forwardsplatsen direkt.

Tingsryd meddelar nämligen att de har gjort med ett nyförvärv i form av 26-årige centern Artturi Toivola som närmast kommer från HPK i Liiga.

– Vi får in en klassisk tvåvägscenter med bra rutin från finska högsta divisionen Liiga. Vi tror och hoppas att han kan ge laget en extra dimension i spelet. Med Toivola får Tingsryd in en spelare som både kan bidra framåt och ta ett stort ansvar defensivt. Vi ser fram emot att se honom i Tingsrydströjan och att följa hans resa i Hockeyallsvenskan, säger TAIF-tränaren Arto Miettinen på klubbens hemsida.

Artturi Toivola är en finsk center och under sin karriär har han spelat 370 matcher i Liiga för Pelicans och HPK. I fjol gjorde han 15 poäng på 57 matcher i HPK och under åren i Liiga har han legat stadigt kring 15-18 poäng och har som bäst gjort nio mål under en säsong. Det återstår att se om han kan få ut mer av sitt offensiva spel i och med flytten till HockeyAllsvenskan.

Tingsryd är just nu fast förankrade i botten av HockeyAllsvenskan med blott fyra vinster och tolv poäng efter 15 matcher. De ligger då tolva i tabellen, en poäng före Vimmerby på kvalplats samt med fem poäng upp till Almtuna på slutspelsplats. Laget har då bara gjort 22 mål vilket är klart sämst i ligan och därför väljer TAIF nu att stärka sin offensiv.