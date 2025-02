Han ska leda ÖIK framåt: ”Redan börjat”

Efter denna säsong lämnar Per Tagesson Östersunds IK.

Nu presenterar klubben sin ersättare, Rasmus Aro, på ett kontrakt över 2+1 år.

– Att komma till en ny förening och få vara med och vidareutveckla verksamheten känns väldigt inspirerande, säger han på lagets sajt.

Rasmus Aro och Per Tagesson. Foto: Bildbyrån (montage).

I februari 2024, meddelade Nybro Vikings att Rasmus Aro skulle lämna efter säsongen. Den unge klubbchefen hade då varit med och under hela resan upp till hockeyallsvenskan över sina sju och ett halv år och byggt upp det som klubben är idag.



Nu, ett år senare har Aro presenterats som sportchef i den hockeyallsvenska konkurrenten Östersunds IK. Och ersättare till Per Tagesson,



– Min relation till ÖIK har aldrig varit särskilt nära, med tanke på avståndet till Nybro, men våra lag möttes flera gånger under min tid där. Jag har en positiv bild av föreningen, både genom andras och mina egna erfarenheter. ÖIK har gjort en stark resa, där man har tagit saker i rätt ordning och byggt upp en stabil organisation. Det är något jag värdesätter högt och kan relatera till från vår resa med Nybro Vikings. Att komma till en ny förening och få vara med och vidareutveckla verksamheten känns väldigt inspirerande, säger han på lagets sajt.

Börjar jobba direkt: ”Hög tid att börja planera”

Östersund har just nu två poäng upp till säker mark i andradivisionen och står inför ett vägval när nuvarande sportchefen Per Tagesson söker sig bort. Aro blir både bryggan och lösningen i denna övergång.



– Min anställning har redan börjat, och tillsammans med klubbchefen och nuvarande sportchefen håller jag på att skapa en bild av var vi står just nu. Det återstår viktiga matcher i grundseriens slutskede, och dessutom närmar sig transferfönstrets deadline. Samtidigt är det hög tid att börja planera inför nästa säsong – att scouta spelare, ha dialoger med agenter och internt utvärdera vad som fungerar bra och vad vi kan förbättra, säger han.



På fredag åker den nye sportchefen upp från sitt Nybro för att lära känna klubben.



– Planen är att resa upp till Östersund några gånger innan sommaren – mycket av arbetet går utmärkt att sköta på distans. Sedan flyttar jag och familjen upp permanent och är på plats fullt ut när laget samlas inför nästa säsong, säger Aro.