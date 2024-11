Hyllningen: “Han kan göra det mesta där ute”

Efter en längre skadefrånvaro är Anton Frondell nu tillbaka på riktigt.

07:an har gjort sitt första seniormål och hyllas nu av lagkamraterna i Djurgården.

– Jag tycker att han har kommit in och sett avslappnad ut, lite mer bekväm i det, säger tränaren Robert Kimby.

Anton Frondell och David Blomgren. Foto: Bildbyrån (montage).





Medan stjärnor som Marcus Krüger och Tyler Kelleher är borta kliver Anton Frondell fram för Djurgården.



Det 17-årige storlöftet stod för sitt första mål i A-laget i onsdagens möte med Kalmar. Under fredagen fyllde han på med en assist på Hovets is, detta till det mål som inledde stockholmslagets vändning mot toppkonkurrenten Oskarshamn.



– Den sitter på tejpen så det var bara att skjuta in den. En grym pass av Anton, hyllar kedjekamraten David Blomgren efter 4–3-segern och fortsätter:. (Läs mer om matchen här).

– Han gör en riktigt bra insats och kommer in med bra energi. Han spelar med galler, men man kan tro att han är en seniorspelare. En grym hockeyspelare och en riktigt bra människa också.



07:an tippas gå tidigt i NHL-draften 2025 och att talangen finns där är tydligt. Frågetecknet har varit hur han ska ta sig tillbaka efter ett halvår på skadelistan, men efter ett framgångsrikt landslagsuppehåll har han verkligen hittat rätt.



– Jag tycker att han har kommit in och sett avslappnad ut, lite mer bekväm i det. Jag tycker också att han får betalt för det. En bra omstart. Han jobbar vidare på det en dag i taget. Kul för honom och bra för oss, säger DIF-tränaren Robert Kimby om Frondell efter segern mot Oskarshamn.

“Han kan göra det mesta där ute”

21-årige David Blomgren, som själv gjort samma resa upp i Djurgårdens juniorled, hyllar sin kedjekamrats sätt att bidra efter skadan.



– Som vi sett de här matcherna, mål mot Kalmar borta och en assist idag, det är en grym spelare. Sen bidrar han med mycket annat också. Han är ju stor och stark, har ett bra skott och en bra skridskoåkning. Jag tycker att han kan göra det mesta där ute. Han är fortfarande junior, men beter sig som en seniorspelare på isen.



Vad ger du för tips till honom, du som gjort den resan nyligen?

– Han är så pass mogen som spelare och människa så jag kommer inte med allt för mycket tips, men är det så att han vill ha något så försöker jag vara där.



Frondell står nu på två poäng över fem allsvenska matcher i år. I Djurgårdens J20 har det blivit fem mål och två assist över nio matcher.