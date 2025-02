Almtuna IS i Hockeyallsvenskan har på senare år sålt några spelare innan transferfönstret för att rädda ekonomin.

Det var inget undantag i år heller, då man gjorde sig av med Elliot Ekmark och Marcus Karlström.

— Vi kände att det här kan vi inte tacka nej till, säger klubbchefen Tobias Pehrsson till Upsala Nya Tidning.

Elliot Ekmark och Marcus Karlström. Foto: Bildbyrån

Hockeyallsvenska laget Almtuna IS har under en längre tid haft problem med sin ekonomi. Detta har lett till att klubben varit tvungen att sälja en del spelare innan årliga transferfönstret stänger för säsongen.



Under de föregångna säsongerna har Almtuna sålt spelare till konkurrenter i Hockeyallsvenskan. Det har klubben nu velat undvika genom att enbart sälja sina spelare till SHL-lag.



— Det blev en win-win. Pengar för föreningen och vi kan ge andra centrar möjligheten att bygga sig in i nästa säsong. Det var ett enkelt beslut som alla tjänade på, säger AIS klubbchef Tobias Pehrsson till Uppsala Nya Tidning angående beslutet att sälja centern Elliot Ekmark till Linköping.

Mer ersättning för kaptenen

Ekmark var inte den enda stjärnspelaren som AIS sålde. Även kaptenen Marcus Karlström lämnar klubben för spel i SHL. 30-åriga backen såldes till Leksand och får sin första chans att spela i SHL.



— Vi hade en dialog med Leksand och undersökte vilken finansiell uppsida som fanns. Det var på en nivå väsentligt mycket högre än Ekmark och då kände vi att det här kan vi inte tacka nej till. Återigen, vi hade aldrig sålt honom till en allsvensk konkurrerande verksamhet, säger Pehrsson till tidningen.

Totalt går Almtuna med plus med en bit över en miljon kronor på försäljningarna.

”Laget blir mer sårbart”

Pehrsson berättar att beslutet att sälja sina egna stjärnspelare kan skada klubbens varumärke och trovärdighet, om det inte görs på rätt sätt. Enligt Pehrsson handlar det om att kommunicera tydligt vad man gör och vad orsakerna är. Han tycker att klubben då vinner trovärdighet då man gör det som är bäst för alla.



— Klart att laget blir mer sårbart när bra spelare försvinner men det är en möjlighet att andra kliver fram. Det handlar om tre värden. Individens drivkraft att spela på högsta nivå, att andra spelare får chansen och att man skapar en ekonomisk tillväxt för att kunna fortsätta investera i en bra verksamhet, säger Pehrsson till UNT.



Pehrsson förklarar att med en ekonomi som blir bättre, blir även verksamheten bättre. På så vis vill Almtuna framöver även kunna sälja till större klubbar i NHL. Beslutet om att sälja stjärnspelarna är på grund av detta bra för alla involverade.



Almtuna befinner sig just nu på den sista slutspelsplatsen med sju matcher kvar av grundserien. Det är dock bara två poäng ner till Västerås på en elfte plats vilket tyder på en jämn slutspurt och en kamp om att ta sig till slutspelet.