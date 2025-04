Krisen (?) – inför måstematchen: ”Inte jättefräscha”

När AIK inleder fredagens måstematch kan man behöva göra det utan några av sina viktigaste spelare.

Här ger Roger Melin en uppdatering om läget – och sin syn på uppförsbacken i finalen, tillsammans med Oscar Nord.

– Vi biter ihop. Vi har vänt 1–3-underläge förr, mot ”Löven”, säger tränaren inför match fem mot Djurgården.

Roger Melin, Oscar Nord och Daniel Muzito-Bagenda. Foto: Bildbyrån (montage).

När AIK klev ut på Hovets is för match fyra i finalserien mot Djurgården gjorde man det återigen utan stjärnbacken Simon Åkerström, men även med Jesper Emanuelsson, Christoffer Björk och Daniel Muzito-Bagenda utanför laget.



Den sistnämnda hade utgått i det tidigare mötet efter en tackling från Patrick Thoresen och ökade därmed den forwardskris som stockholmslaget står inför när en SHL-plats står på spel.



– Vi försöker coacha in de som är heta för dagen, och de som har varit heta i slutspelet nu. Det är framförallt Fitzgerald och deras formation, men även Zetterberg nu senast. Vi försökte spela dem lite mer istället. Så mycket mer än så kan vi inte göra. Det är långt gånget in i slutspelet också. Alla är ju inte jättefräscha och kan spela dubbelt hela tiden, så man får försöka utnyttja bänken så mycket som det går, säger huvudtränaren, Roger Melin, om det hela efter tisdagens 0–5-match.



Likt när han kliv av i match tre ersattes Bagenda rakt av med Sid Boije i den tunga matchen. En tuff uppgift för en spelare född 2007.



– Jag tyckte att han gjorde det grymt bra när han kom in senast. Idag (tisdag kanske det var lite tuffare för honom. Han är ung och en väldigt spelskicklig center som tar för sig där ute, men han kom inte riktigt loss idag som senast, säger Melin



Nu återstår det att se om Boije återigen får ta plats mellan Oscar Nord och Lukas Zetterberg, eller om AIK återigen får ställa upp med två oerfarna juniorer i finalen (Boije och Borna Kopac, född 2005).



– Jag vet faktiskt inte. Vi tar det dag för dag så vi får se, säger Melin om Muzito-Bagenda och menar att det kan finnas hopp för spel i måstemachen på fredag:

– Ja, jag hoppas det i alla fall, men vår läkare har koll på honom. Vi får ta det därifrån.



När det gäller Victor Brattström, som byttes mot Jonathan Stålberg under mötet, är läget oklart.



– Det vet jag inte riktigt, säger Melin.

– Han hade lite känningar av en ljumske och hade svårt att röra sig fullt ut, så det var lika bra att ta bort honom, fortsätter tränaren.

Nord: ”Det är ingen skillnad nu mot då”

För AIK är detta varken första gången man ligger under med 1–3 i en slutspelsserie, eller tvingas spela med många borta. Något som Oscar Nord lyfter inför ”borta”-matchen på Hovet.



– Vi har legat under i både matcher och matchserier. Det är en situation som vi är vana vid att vara i. Vi har tagit oss ut ur dem situationerna, och det är klart att vi pratar om det. Vi vet att vi är starka.

Det är en ny match på fredag och det är vinst som gäller för oss, vi har inte fokus på någonting annat. Vi vet om att den här gruppen har en jävla stark känsla och vi vet att vi har gjort det tidigare. Det ger oss ett stort självförtroende inför uppgifterna som kommer skall, säger Nord.



Nord fortsätter sedan om att möjligtvis spela utan sin poängbästa back (Åkerström), förstacenter under delar av säsongen (Björk), forwarden som avgjort två matcher i OT i slutspelet (Emanuelsson), samt en av lagets bästa målskyttar efter grundserien (Bagenda).



– Vi har haft folk borta genom hela säsongen så det är inga konstigheter för oss. När vi var på vår ”run” (vinstsvit) och vann som mest matcher så hade vi folk borta också. Det är ingen skillnad nu mot då. Vi har varit ganska vana med att ha folk borta och vi har löst uppgiften på ett bra sätt då. Det är inga konstigheter, säger han.



Två av spelarna på skadelistan har även tvingats av under finalserien mot Djurgården. Nord menar dock att det hör till det vanliga i ett slutspel.



– Det är tuffa matcher hela tiden, så det är väl ingen skillnad från tidigare matchserier. Det är oturliga grejer som gjort att folk fått kliva av. Skador händer ibland, även om det är tråkigt såklart. Vi vill ha fullt lag, men det är inte så mycket man kan göra åt. Det är bara att kurera sig här inför fredag så får vi se vad vi får ihop med lag, avslutar