AIK-backarna stryks inför landslagssamlingen

Det blir som väntat ingen landslagssamling för Viggo Gustafsson och Gustav Sjöqvist.

AIK-backarna som tidigare tagits ut till Team 19 ersätts inför sin finalvecka i Hockeyallsvenskan.

Viggo Gustafsson och Gustav Sjöqvist. Foto: Bildbyrån (montage).

Team 19, team 17 och team 16 gör alla förändringar inför sina landslagssamlingar i april. Detta meddelar förbundet under måndagen



För Viggo Gustafsson och Gustav Sjöqvist kommer detta besked inte om någon överraskning då de båda backarna, födda 2006, just nu förbereder sig för att spela en final med AIK i Hockeyallsvenskan – mot Djurgården. Även Linus Eriksson gör dem sällskap ut ur U19-truppen och in kliver istället de nykrönta DIF-mästarna Wilson Björck och Fred Nord, samt Melvin Nilsson från Linköping.



Magnus Hävelids gäng spelar en 5-nationsturnering i Finland 16-20 april, vilket krockar med Gustafssons och Sjöqvists matcher med AIK.



Se hela truppen här.



I U17-landslaget är det Malte Gustafsson (HV71) och Axel Elofsson (Örebro) som utgår. Arvid Jansson (Örebro) och Samuel Eriksson (Färjestad) tar platserna inför 5 nationers i Tjeckien.



För U16 är det endast Wille Andersson Jöhnk (Lidingö) som kliver ut ur truppen. Där kallas Benjamin Nyström (Luleå) in.

