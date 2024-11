Beskedet om AIK-duon: “Behöver tid att läka”

Både Oskar Magnusson och Tom Hedberg klev av i 1–6-förlusten mot SSK.

Nu kommer det skadedrabbade AIK med en uppdatering om duon.

– Såret han ådrog sig behöver få tid på sig att läka ihop, säger kiropraktorn Oskar Åkerblom på klubbens hemsida.

Både Oskar Magnusson och Tom Hedberg klev av för AIK. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Victor Brattström, Hampus Falk, Jordy Bellerive, Gerry Fitzgerald, Daniel Ljungman.



Under onsdagens 08-derby mot Södertälje såg dessa AIK-spelare ut att få sällskap på skadelistan. Matchen slutade hela 1–6 och både Oskar Magnusson och Tom Hedberg klev av.



Nu kommer en uppdatering från klubbens kiropraktor Oskar Åkerblom.



– Magnusson ådrog sig en skärskada mitt under matchen och fick därför lämna för att sy ihop såret. Det är dock ett stabilt läge för Magnusson idag och han mår efter omständigheterna bra. Men såret han ådrog sig behöver däremot få tid på sig att läka ihop och han kommer därför inte komma till spel i morgondagens match, men troligtvis kan han vara tillbaka redan nästa vecka, säger Åkerblom på AIK:s sajt och fortsätter:

– Hedberg utgick även han under matchen efter vad det nu visat sig ha blivit drabbad av sjukdom. Han mår bättre idag och deltog i träningen och är aktuell för spel till morgondagens match.



AIK kom till spel mot Södertälje med sex backar och tolv forwards. Till fredagsmötet borta mot Vimmerby har nu Magnusson alltså fallit bort.



– Gubbarna gillar istid så nu får vi som är här ta chansen när vi får den och visa framfötterna, sade Daniel Muzito-Bagenda till TV4 under mötet med SSK.