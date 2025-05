Ytterligare NHL-stjärna klar för Tjeckiens trupp

Regerande världsmästarna har redan ett stabilt lag till Hockey-VM.

Nu har ännu en NHL-spelare anslutit till Tjeckien.

Colorado Avalanche:s Martin Necas är klar för VM som drar igång på fredag.

"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Martin Necas hoppas på nya VM-framgångar. Foto: David W Cerny/Bildbyrån.

Martin Necas har etablerat sig i NHL de senaste sju säsongerna där levererat starkt poängmässigt. Efter att ha varit en del av Carolina Hurricanes organisation flyttade tjeckiska centern dock till Carolina Avalanche mitt under säsongen.



Bytet visade sig inte vara några problem för Necas som hade sin poängbästa säsong. Totalt gjorde 26 åringen 83 poäng på sina 79 matcher i både Carolina och Colorado. Även i slutspelet med Carolina presterade Necas bra där han gjorde fem poäng på sju matcher. Carolina åkte dock ut i första rundan av slutspelet.



Uttåget innebar dock att Necas nu kunde ansluta till det tjeckiska landslaget och delta i sitt andra VM i rad. Förra året kunde Tjeckien och Necas ta VM-guldet och hoppas nu kunna göra det igen.

Meriterad trupp

Förutom Necas har Tjeckien sex andra NHL-spelare i truppen. Största namnet bland de är Boston Bruins David Pastrnak som avgjorde VM-finalen mot Schweiz förra året. Även Pastrnak presterade starkt under denna NHL-säsong, där han gjorde imponerande 106 poäng på 82 matcher och slutade fyra i poängligan.



Förutom spetsspelare som Necas och Pastrnak har Tjeckien även stor rutin i laget. Den som sticker ut mest där är 39-åriga Roman Cervenka som ska spela sitt tolfte VM. Nu när Tjeckien även fått in Necas i truppen kommer de vara ett farligt lag att möta under turneringen.