Uppgifter: Viaplay kan sälja Hockey-VM: “Allt är till salu”

Viaplay kan sälja rättigheterna till Hockey-VM.

Enligt Dagens Industri vill TV-bolaget frigöra pengar för att ha råd med Premier League.

Fabian Zetterlund intervjuas under Hockey-VM 2024. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

JVM, NHL och Hockey-VM. När tittarna letat efter hockey på högsta nivå har Viaplay varit tjänsten att vända sig till under de senaste åren – men nu kan en del av detta ändras.



Samtidigt som TV-bolaget kämpar med ekonomiska problem väntar en stor prisökning av rättigheterna till Premier League. Ett faktum som gör att Viaplay desperat letar efter sätt att frigöra pengar för att kunna fortsätta satsa på fotbollssändningarna. Här kommer Hockey-VM in i bilden.



Dagens Industri uppger att Viaplay vill sälja flera av sina sändningsrättigheter de kommande åren, däribland just Hockey-VM. Detta trots att man från och med 2024 har ett femårsavtal för att få visa matcherna.



”Allt är till salu”, säger en källa enligt DI.



Detta besked kommer även kort efter att Sportbladet uppgett att ingen svensk TV-bolag ännu har rättigheterna att visa den stundande 4 Nation Face Off-turneringen där NHL:s största stjärnor kommer att visa upp sig.



Hockey-VM spelas i Stockholm i maj 2025.