Uppgifter: Klar för Hockey-VM med Sverige

Elias Lindholm ser ut vara klar för Hockey-VM 2025.

Tillsammans med Boston-stjärnorna David Pastrnak och Jeremy Swayman uppges svensken komma loss.

Senaste gången Elias Lindholm var med och spelade Hockey-VM med Tre Kronor var 2019. Då slutade turneringen med en kvartsfinalförlust mot Finland och ett tidigt uttåg.



Nu ser NHL-stjärnan ut att vara redo för att ta revansch, sex år senare.



Under onsdagen uppger Ty Anderson på X att Boston Bruins 30-årige svensk kommer att vara en av flera spelare som åker till Stockholm och Herning i maj. Detta efter en tung första säsong i klubben där han bidragit med 17 mål och 30 assist.



Spelarna som, utöver Lindholm, uppges resa från Boston då man missat Stanley Cup-slutspelet är Tjeckiens David Pastrnak och Jakub Lauko, samt USA:s Mason Lohrei, Andrew Peeke och Jeremy Swayman.

Elias Lindholm bytte Vancouver Canucks mot Boston Bruins i juli, men har inte riktigt nått upp till de höjder han visade dessförinnan i Calgary Flames. Då var svensken uppe kring 80 poäng under en och samma säsong vid flera tillfällen, bland annat året då han senast drog på sig den blågula dressen.



I det mästerskapet, 2019, stod Lindholm för sex poäng (1+5) på åtta matcher. 2017 blev det en poäng mer när Sverige gick hela vägen till final och bärgade guldet. Lindholms första VM var 2015 då Sverige föll mot Ryssland i kvartsfinal.



I 4 Nations Face Off, tidigare i februari, gick svenske stjärnan poänglös.



