Ryssland kräver att Sverige straffas

Ryssland har skickat in en begäran att straffa de länder som organiserar en bojkott mot landet.

Sedan CAS beslutade att Ryssland får vara med i internationella sammanhang igen har många av de Europeiska länderna gått ut med att de inte kommer spela mot Ryssland och bojkotta, så länge invasionen i Ukraina fortsätter. Senast imorse rapporterades det att det Ryska ishockeyförbundet krävt att den närmaste VM-turneringen, JVM, ska flyttas för att möjliggöra landets deltagande.

Detta var inte allt som ryssarna krävt.

Rysslands ishockeyförbunds ordförande Vladislav Tretiak har uppgett till den ryska statliga nyhetsbyrån Tass att de har begärt att de länder som organiserar en bojkott borde straffas, skriver nu TT.

"FHR (Ryska ishockeyförbundet) har skickat en begäran till IIHF:s etiska råd med krav på att utreda och straffa de förbund som har ägnat sig åt att organisera en sådan bojkott”, sa han.

Sverige kan bli straffade

För lite mer än en vecka sedan gick Sveriges ishockeyförbunds ordförande Anders Larsson ut med att Sverige inte kommer att spela mot Ryssland i kommande VM-turneringar. Detta gjorde man efter att våra nordiska grannländer Finland, Norge och Danmark gått ut med samma besked. Utöver de nordiska länderna har även Tjeckien, Österrike och Lettland gått ut med att de inte kommer spela mot Ryssland. Schweiz är även dom med på listan, men har än så länge bara sagt att deras juniorer inte kommer möta Ryssland.

Än så länge är ingenting beslutat men skulle IIHF:s etiska råd straffa dessa länder kommer Sverige att bli straffade.