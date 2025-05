Supertalangen bjöd på show – i VM-genrepet

Kanadas genrep i Budapest inför Hockey-VM slutade 6–0.

Bland de som imponerade mest mot Ungern var lagets yngste spelare, Macklin Celebrini.

Med fyra dagar kvar till premiären av Hockey-VM värmde delar av det kanadensiska laget upp med en träningsmatch mot Ungern under tisdagskvällen. Kalmar HC:s Henrik Nilsson tog plats i första backparet på andra sidan isen och förstakedjan i det nordamerikanska laget bestod av Travis Konecny, Macklin Celebrini och Porter Martone. Det hela slutade 6–0.



Dylan Garand och Carter George delade på uppdraget mellan stolparna och höll lagets nolla, men det var främst dagens förstakedja som stal uppmärksamheten.



Konecny klev av med två mål och en assist, Martone med ett mål och en assist, medan lagets yngste spelare Macklin Celebrini, född 2006, fick in en puck och spelade fram till tre mål. Succé-rookien som valdes först i förra sommarens NHL-draft, var dessutom nära att göra ett ytterligare mål när han nästan petade in pucken liggandes på isen.

Bland de yngsta i Hockey-VM

Celebrini ser just nu ut att kliva in i turneringen som den fjärde yngsta spelaren efter Cole Hutson, Jan Golicic och Gregor Biber, men gör det efter hela 63 poäng på 70 matcher under sin första NHL-säsong. Detta med San José Sharks.



Bland de som imponerade i matchen fanns även Zayne Parekh, även han född 2006, men han har ännu inte säkrat en plats i turneringen. Detsamma gäller Celebrinis kedjekamrat Porter Martone som endast är i laget för träningslägret inför Hockey-VM.