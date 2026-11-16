IIHF går emot CAS – riskerar höga böter

IIHF bryter mot CAS beslut - något som aldrig gjort förut.

Igår meddelade Internationella ishockeyförbundet (IIHF) att Ryssland inte får delta i kommande junior-VM i Kanada, trots att CAS beslutat att landet ska få vara med i internationella turneringar. De skyller på att de beslut som Kanadas regering tagit att inte ge de ryska spelarna något visum är anledningen till att de inte får delta. Ett beslut som går emot CAS och som därmed går till historien.

Tidigare CAS domaren Conny Jörneklint berättar för TT att detta aldrig hänt innan.

– Jag kan inte erinra mig om att någon någonsin har gått emot Cas. Alla förbund är medvetna om att de är skyldiga att följa besluten och de är väl medvetna om att det blir konsekvenser om de inte gör det, säger Jörneklint.

Övervägde att flytta junior-VM

Rysslands ishockeyförbund har gått ut och krävt att junior-VM flyttas på grund av Kanadas regering, och ett förslag var att turneringen istället skulle spelas i USA. Men med lite över en månad kvar är detta någonting som prövats men inte är möjligt.

– Någonting måste ha skett bakom kulisserna. Först visade ju IIHF genom att sätta in Ryssland i turneringen i stället för Norge att man avsåg följa CAS beslut. Min spekulation är att IIHF undersökte möjligheterna att flytta JVM till ett annat land men att man fått nej, säger den tidigare Cas-domaren Conny Jörneklint.

Han fortsätter förklara att han tror IIHF har ett argument till varför CAS beslut inte går att följa, och att det därför skulle vara okej om ärendet går tillbaka till CAS.

"Höga viten"

Jörneklint förklarar att det som ryssarna kan göra är att gå till CAS och förklara hur IIHF inte följer beslutet som är taget. Genom att göra det kan IIHF straffas, då man inte bryter mot CAS beslut.

– Jag tänker att det handlar om höga viten. Så höga att det inte går att stå emot, säger han.

Ryssarna har redan krävt ersättning från de länder som organiserat en bojkott om landet deltar i junior-vm. De har även sagt att de kommer kräva ersättning från värdländerna samt införa sanktioner mot de.