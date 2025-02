Skarpa kritiken – mot IIHF: ”En fullständig lögn”

Ryssland och Belarus stängs ute från ännu ett VM.

Då rasar ikonen Dominik Hasek – men inte mot själva beslutet.

”De säger så för att Ryssland inte ska kunna stämma dem”, skriver han på X.

Under tisdagen meddelade det ryska ishockeyförbundet att man fått beskedet från IIHF om att det inte blir något spel i VM-turneringen i Schweiz 2026. Anledningen ska vara av säkerhetsskäl, något som representanten Pavel Bure kritiserade direkt när pressmeddelandet gick ut.



– Vår syn är att det argumentet inte är starkt nog. Fler än 50 ryska spelare spelar i NHL och ryska simmare, schackspelare och andra representanter deltar i internationella turneringar utan några incidenter. Ett av våra förslag har varit att själva finansiera extra säkerhet för att låta supportrar runt om i världen se ett av världens bästa landslag igen, sade han då.



Nu är den tjeckiske ikonen, Dominik Hasek, inne på samma spår, även om han står bakom själva beslutet.



”Jag är glad att internationell hockey kommer att förbli utan ryssar och belarusier nästa säsong, med det tillåter vi inte ryssarna att marknadsföra sig och kriget i internationella tävlingar och det kommer rädda många liv”, skriver han på X och fortsätter:

”Den officiella anledningen till detta beslut är dock en fullständig lögn. De säger så för att Ryssland inte ska kunna stämma dem. Jag kommer aldrig att godkänna ett sådant beteende mot världshockeypubliken.”

Den nu 60-årige legendaren anklagar sedan det internationella förbundet för att de ljuger för folket.



”Folk är inte korkade och en falsk förklaring reducerar bara effekten av det här beslutet. IIHF, sluta ljug för folket! Det finns bara en anledning till att ryssar inte får tävla, och det är att om ryska hockeyspelare hade deltagit så hade det varit en enorm reklampelare för det ryska kriget och många människor skullehade tävlingen blivit en enorm reklam för det ryska kriget och många människor skulle dö på grund av det. Och det är något vi inte kan tillåta”

I am glad that international hockey will remain without Russians and Belarusians next season, because it will not allow advertising for the Russian war in international competitions and it will save many lives. However, the official reason for this decision (we cannot guarantee… https://t.co/LRMoFTUlpV