Här är Kazakstans trupp i Hockey-VM 2025

Kazakstan har tagit ut laget som ska representera landet i hockey-VM 2025, som avgörs i danska Herning och i Stockholm.

Kazakstan upplever just nu en ganska stark landslagsperiod. Efter att under många år ha varit ett land som hoppat upp och ner mellan A- och B-VM gör de nu sin femte raka turnering i den högsta VM-divisionen. Under de totalt tolv gånger de spelat i A-divisionen har de emellertid aldrig gått vidare från gruppen. Närmast var de 2010, då de slutade femma i sin grupp och slutade tia i VM. Man tog då faktiskt lika många poäng i VM som Tre Kronor, som också kom femma i sin grupp.

Kazakstan har tidigare ofta haft flera Kanadafödda spelare med i sin trupp, men så är inte fallet nu. Alla spelare utom två är födda i Kazakstan. De övriga är födda i Uzbekistan och Ryssland. En klar majoritet av truppen spelar i KHL, och ungefär hälften av truppen spelar i Kazakstans eget KHL-lag Barys Astana.

Stjärnorna i Kazakstans VM-lag

Det närmaste Kazakstan kommer en stjärna är forwarden Nikita Mikhailis, som varit en flitig poänggörare i KHL under många år. Som hetast var han säsongen 21/22 då han gjorde 41 poäng på 44 matcher. Säsongen som gick gjorde han 36 poäng på 63 matcher för Metallurg. Även backen Valeriy Orekhov gjorde det bra i samma lag under säsongen.

Kanske finns det någon som känner igen veteranen Roman Starchenko också. 36-åringen gör sin tionde VM-turnering. Han gör sitt fjärde VM i rad som kapten, men han hade faktiskt sitt första kaptensuppdrag i landslaget redan för tio år sedan.

Kazakstans VM-trupp 2025

Målvakter

Jelal-ad-Din Amirbekov, Magnitka Magnitogorsk

Sergey Kudryavtsev, Arlan Kokshetau

Maxim Pavlenko, Ryazan-VDV

Backar

Adil Beketayev, Barys Astana

Dmitriy Breus, Torpedo Nizhny Novgorod

Samat Daniyar, Barys Astana

Tamirlan Gaitamirov, Barys Astana

Artyom Korolyov, Barys Astana

Leonid Metalnikov, Admiral Vladivostok

Eduard Mikhailov, Arlan Kokshetau

Valeriy Orekhov, Metallurg Magnitogorsk

Forwards

Alikhan Assetov, Barys Astana

Dinmukhamed Kaiyrzhan, Barys Astana

Viacheslav Kolesnikov, Nomad Astana

Artyom Likhotnikov, Humo Tashkent

Nikita Mikhailis, Metallurg Magnitogorsk

Maxim Mukhametov, Barys Astana

Batyrlan Muratov, Barys Astana

Alikhan Omirbekov, Barys Astana

Kirill Panyukov, Barys Astana

Yevgeniy Rymarev, Yunison-Moskva

Kirill Savitskiy, Barys Astana

Arkadiy Shestakov, Admiral Vladivostok

Roman Starchenko, Barys Astana

Vladimir Volkov, Arlan Kokshetau